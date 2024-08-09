İnsanlarda maymun çiçeği virüsünün enfeksiyonu ilk kez 1970 yılında görülmüştür. O tarihten bu yana, Afrika kıtasında düzenli olarak tek tük vakalar bildirilmiş ve bu virüs genellikle Batı ve Orta Afrika bölgelerinde görülmüştür. Maymun çiçeği salgını vakalarının artmasıyla birçok kişi bu salgının ne olduğunu merak ediyor. Peki, Maymun Çiçeği salgını nedir? Maymun Çiçeği salgını arttı mı? İşte detaylar...

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI NEDİR?

Maymun çiçeği, Poxviridae adlı virüs ailesine ve Orthopoxvirus cinsine ait Monkeypox virüsünden kaynaklanan bir hastalıktır. Poxviridae ailesinde yer alan diğer virüsler, çiçek hastalığına (Variola virüsü), sığır çiçeğine (Cowpox virüsü) ve çiçek aşısı üretiminde kullanılan Vaccinia virüsüne yol açar.

Virüsün adı "maymun çiçeği" olarak anılmakta ancak aslında kemirgenlerden köken almaktadır. 1958 yılında, maymun kolonilerinde çiçek hastalığına benzer belirtilerle görülen iki farklı salgın sonucunda tespit edilmiştir. Bu nedenle "maymun çiçeği" olarak adlandırılmıştır.

MAYMUN ÇİÇEĞİ SALGINI ARTTI MI?

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Afrika'da bu yıl vakalarda benzeri görülmemiş bir artış yaşandığını bildirdi. WHO'nun Kongo'daki sözcüsü, bu yıl Kongo'da 503 ölüm dahil 13 binden fazla şüpheli mpox vakası görüldüğünü ve 2023'ün başından bu yana toplam vaka sayısının yaklaşık 27 bine ulaştığını söyledi.

Kongo'nun doğusunda, daha önce mpox'tan etkilenmemiş olan Ruanda, Uganda ve Kenya'da Temmuz ortasından itibaren yeni varyant vakalarının görüldüğü bildirildi. WHO, salgına verilen yanıtı iyileştirmek ve bulaşma modellerini daha iyi anlamak için daha fazla analiz yapılması gerektiğini belirtti.

WHO Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kongo'daki salgının uluslararası boyutta endişe yaratan bir halk sağlığı problemi olup olmadığını tartışmak üzere bir acil durum komitesi toplama sözü verdi.

Pazartesi günü Afrika CDC, mpox müdahalesi için Afrika Birliği'nden acil durum fonu olarak 10.4 milyon dolar aldığını açıkladı.