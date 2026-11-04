Karaman'da iki grup arasındaki silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı

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KARAMAN'da 2 grup arasında çıkan silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alındı, polis olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 00.30 sıralarında, Yenişehir Mahallesi Abdullah Sabri Ülgen Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan kavgada taraflar birbirine tekme ve yumruklarla saldırırken, 1 kişi araçtan aldığı pompalı tüfekle çevreye ateş etti. Fevzi D. (17) saçma ve yumruklarla, Halil A. (16) ise darbedilip yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Halil A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı