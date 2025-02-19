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Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! Eslem Sena Yurt'tan babasına şaşırtan suçlama

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! Eslem Sena Yurt'tan babasına şaşırtan suçlama
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2018 yılında 'MasterChef Türkiye' yarışmasına katılan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından bıçaklandığını duyurdu. Ünlü isimlerin aşçılığını yapan Yurt, bir hafta önce bıçaklandığını ve ölümden döndüğünü açıkladı.

2018 yılında 'MasterChef Türkiye' yarışmasına katılan Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından bıçaklandığını açıkladı.

MasterChef Türkiye 2018'de yarışan aşçı Eslem Sena Yurt, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1 hafta önce bıçaklandığını açıkladı.

Yurt, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bir hafta önce bir bıçaklanma olayı yaşadım. 5 litre kan kaybettim. Ruhen ve bedenen çok zor zamanlar geçiriyorum. Her şeyden herkesten uzak kalmak istiyorum. Ziyaretime gelen arayıp soran dualar gönderen herkesten Allah razı olsun. Hepinize çok teşekkür ederim. Telefonum kapalı bir süre WhatsApp sadece. İyileşip işime döneceğim bana en iyi gelen şey mesleğim

'DOSTU DÜŞMANI AYIRT ETTİM'

Baba kişisi ve ailesine not... Babamla aram pek yoktur, kız çocuğu değerli değil onlarda. Yine de babam ortalığı yıkar diye düşünürken tepkisiz kaldı gelmedi yanıma. Halam da arayanları tembihlemiş kimse bilmesin diye. Bıçaklanarak ölümden dönen benim hiçbir zaman utanılacak bir şey yapmadım. Herkes dönüp kendine baksın. Siz saklamaya çalıştınız ama bakın ben buradan yazıyorum. Sayenizde dostu düşmanı ayırt ettim. Baba kişisi yıllar önce de annemden boşanırken 'kızımı istemiyorum çok masraflı' demişti. Halbuki o yaşta ne masrafım olabilirdi. O zamanlar üzülüp sonra unutmuştum. Üniversite yıllarımda yine hiç yanımda olmadı. Mezuniyetim de bile... 7-8 yıl numarası dahi yoktu. Ta ki ben başarılı oldum beni aramaya başladılar. Ben de oluşumuma katkı sağladığı için! Saygıdan zaman zaman konuşuyordum. Zor günümde yanımda olmayan 2 kişiyi asla affetmeyeceğim. Her zaman yanımda olan anneme, üvey babam, can dostum İlayda'ya ve tüm bana destek olan sevenlerime sonsuz teşekkürler."

Masterchef yarışmacısı bıçaklandı! Eslem Sena Yurt'tan babasına şaşırtan suçlama

Haberler.com / Rumeysa Aydın - Televizyon
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