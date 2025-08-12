Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? 11 Ağustos 2025 kırmızı ve mavi takım kadrosu!

Her hafta olduğu gibi bu hafta da MasterChef mutfağında kıyasıya bir mücadele yaşandı. MasterChef Türkiye 11 Ağustos kaptanlık oyunu sonucunda haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmacılar, kaptanlık oyununda verilen ana malzemeyle en iyi tabağı hazırlamak için ter döktü. MasterChef Türkiye 11 Ağustos 2025 kırmızı ve mavi takım kadrosu da bu oyunun ardından şekillendi. Peki, Masterchef Türkiye kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte, 11 Ağustos 2025 kırmızı ve mavi takım kadrosu!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de kaptanlık oyununu Merve ve Sercan kazandı. Merve mavi takım kaptanı, Sercan kırmızı takım kaptanı oldu.

Kırmızı Takım:

Sercan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Furkan

Gizem

Özkan

Sezer

Eylül

Mavi Takım:

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Ayla

Çağlar

İhsan

