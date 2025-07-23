MasterChef Sezer kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sezer elendi mi, ana kadroya girdi mi?

MasterChef Sezer kimdir, kaç yaşında nereli, Instagram hesabı var mı? MasterChef Sezer elendi mi, ana kadroya girdi mi?
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Sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye, yepyeni bölümleriyle izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri koltuğunda oturduğu yarışmada, lezzet tutkunları mutfakta hünerlerini sergiliyor. Yarışmacılar kadar jüri üyeleri de sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Son bölümlerde öne çıkan isimlerden biri de Sezer oldu. Peki izleyicilerin merak ettiği soruya gelelim: Sezer yarışmadan elendi mi?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışmasında dikkatleri üzerine çeken yarışmacılardan Sezer, hem performansı hem de karakteriyle öne çıkıyor. Yarışmaya hangi şehirden katıldığı, yaşı ve sosyal medya hesapları izleyicilerin gündeminde. Sezer'in biyografisi, yarışmadaki performansı ve Instagram hesabı gibi detaylar merak konusu olurken, yarışmaya devam edip etmediği de izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

MASTERCHEF TÜRKİYE JÜRİLERİ KİM?

2025-2026 MasterChef Türkiye sezonunda jüri koltuğunda yine üç usta şef yer alıyor. TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan bu sezonun jüri üyeleri şöyle:

• Mehmet Yalçınkaya

• Somer Sivrioğlu

• Danilo Zanna

MASTERCHEF SEZER KİMDİR?

Sezer Dirican, 1995 yılında Amasya'da dünyaya gelmiştir. Mutfak sanatlarına olan ilgisi onu profesyonel aşçılık yolculuğuna taşımış ve bu alanda 7 yılı aşkın deneyim kazanmıştır. Ustalığını hem geleneksel hem de modern mutfak teknikleriyle harmanlayan Dirican, bugüne dek çeşitli mutfaklarda edindiği tecrübeyle kendine özgü bir tarz geliştirmiştir.

MASTERCHEF SEZER ELENDİ Mİ?

Sezer, henüz ana kadroya kalmak için kıyasıya mücadele ediyor. Elenip elenmediği ise önümüzdeki bölüm performanslarına bağlı olarak netleşecek.

GEÇEN SEZONUN ŞAMPİYONU KİMDİ?

2024-2025 MasterChef Türkiye sezonu finalinde Onur ile Kerem karşı karşıya gelmişti. Gecenin sonunda şampiyonluk kupasını kaldıran isim Onur oldu ve MasterChef tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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