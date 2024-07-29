Masterchef Nigar kimdir, kaç yaşında? 2024 Nigar Akyıldız kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?

Masterchef Nigar kimdir? 2024 Masterchef yarışmacıları arasında yer alan Masterchef Nigar Akyıldız kaç yaşında, nereli, evli mi, burcu ne ve Instagram hesabı kullanıcı adı ile doğum tarihi merak ediliyor. Peki, Masterchef Nigar kimdir? Masterchef yarışmacılarından Nigar Akyıldız hakkında merak edilen Masterchef Nigar elendi mi, neden yok, nerede çalışıyor yanıtı haberimizde...

MASTERCHEF NİGAR KİMDİR?

Ankara'dan katılan 50 yaşındaki Nigar, 2 çocuk annesi ve 11 yıldır butik pastacılık yapıyor. Mesleğinde belirli bir yere geldiğini düşünüyor ve kendine zaman ayırmak için yarışmaya katıldı.

MASTERCHEF NİGAR AKYILDIZ ELENDİ Mİ?

Masterchef Nigar, bu seneki Masterchef yarışmasında yarışmaya devam ediyor. Nigar, Masterchef 2024 ana kadroya giren isimler arasında yer aldı.