Masterchef hangi günler var? 2024 Masterchef bu akşam var mı yok mu, hangi günler yayınlanıyor?

Masterchef hangi günler var? Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef hangi günler yayınlanıyor merak ediliyor. TV8'de yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen yarışma programlarından biri olan Masterchef'te yeni sezon heyecanı başladı. Haftanın her günü ekranlarda yeni bölümleri ile görülen Masterchef'in hangi günler yayınlandığı merak konusu oldu. Masterchef hangi günler var? Masterchef Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü var mı, bu akşam yok mu araştırılıyor. İşte Masterchef'in yayınlandığı günler haberimizde!

MASTERCHEF HANGİ GÜNLER VAR?

Masterchef haftanın her günü yayınlanmaktadır. Hafta içi ve hafta sonu her akşam Masterchef'in yeni bölümü ekrana gelmektedir.

TV8 yayın akışına göre Masterchef Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar akşamları saat 20.00'de yeni bölümleri ile izleyiciyle buluşuyor. Masterchef'in yayınlanmadığı gün bulunmamaktadır.

MASTERCHEF SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Masterchef her akşam saat 20.00'de yeni bölümleri ekranlara gelmektedir. Yayın akışında aksi bir durum olmadığı takdirde Masterchef her akşam saat 8'de yeni bölümü ile yayınlanacak.

MASTERCHEF HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Masterchef geçmiş sezonlarda olduğu gibi bu sezonda TV8'de yayınlanıyor. Haftanın her günü akşam saat 20.00'de yeni bölümleri ile ekranlara geliyor.