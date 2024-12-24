MasterChef ceketi kim giydi? 23 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci önlüğü kim giydi?

Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, Masterchef ceketi kim giydi? MasterChef ikinci önlüğü kim giydi 23 Aralık Pazartesi?

MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM GİYDİ?

MasterChef'te 2. ceket kazanmak için 5 aday var.

5 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.

İŞTE YARIŞMACILAR

EDA



SEMİH



ERİM



BEYZA



ONUR



2. CEKETİ KİM KAZANDI

2. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.

CEKET KAZANAN YARIŞMACILAR KİM

1. Ceket: Kerem



2. Ceket: Onur