MasterChef ceketi kim giydi? 23 Aralık Pazartesi MasterChef ikinci önlüğü kim giydi?
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te yarı finale doğru gidiliyor. MasterChef finaline giden yolda ceketler için mücadele ediliyor. Peki, MasterChef ceketi kim giydi? MasterChef ikinci önlüğü kim giydi 23 Aralık Pazartesi?
Birbirinden hırslı yarışmacıların kıyasıya mücadele verdiği Masterchef'te, sezonun sonuna yaklaşılıyor. Bugün yarışmacılar takım oyunu için değil bireysel mücadelelerde ter döküyor. Peki, Masterchef ceketi kim giydi? MasterChef ikinci önlüğü kim giydi 23 Aralık Pazartesi?
MASTERCHEF 2. CEKETİ KİM GİYDİ?
MasterChef'te 2. ceket kazanmak için 5 aday var.
5 aday bugün ikinci ceket için mücadele edecek.
İŞTE YARIŞMACILAR
EDA
SEMİH
ERİM
BEYZA
ONUR
2. CEKETİ KİM KAZANDI
2. ceketi kazanan isim bu akşam belli olacak.