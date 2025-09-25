MasterChef Çağatay elendi mi, neden kavga etti? MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşında, nereli?

Masterchef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında gergin anlar dikkat çekti. Mavi takım kaptanı Çağatay ile Mehmet Şef arasında yaşanan tartışma kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu. İzleyiciler, bu olayın ardından "Masterchef Çağatay elendi mi, neden kavga etti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef Çağatay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

MASTERCHEF ÇAĞATAY KİMDİR?

27 yaşındaki Çağatay Doğanoğlu'nun İstanbul doğumlu olduğu biliniyor. Antalya'nın Finike ilçesiyle de bağı olduğu öne sürülse de, aslen nereli olduğu netlik kazanmış değil. Mesleki anlamda özel şef (private chef) olarak çalışan Doğanoğlu, bir dönem İstanbul'da özel bir ailenin aşçılığını yaptıktan sonra farklı bir kariyer adımı atarak Afrika'ya gitmiş. Şu anda Liberya'da bir madende çalışıyor ve yaklaşık 50 kişilik bir ekibe günlük yemek hazırlıyor.

MASTERCHEF ÇAĞATAY ELENDİ Mİ?

Programdaki bu gerginliğin ardından izleyiciler, Çağatay'ın yarışmadan diskalifiye edilip edilmeyeceğini ya da kendi isteğiyle ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Şu ana kadar konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak Çağatay'ın MasterChef'teki geleceği bu akşam yayınlanacak bölümle birlikte netleşecek. Tüm dikkatler yeni bölüme çevrildi.

MASTERCHEF'TE KAVGA MI ÇIKTI?

Programın dokuzuncu haftasına damga vuran olayda, Mehmet Şef ile Mavi takım kaptanı Çağatay arasında sert bir tartışma yaşandı. Şeflerin defalarca yaptığı uyarılara rağmen stüdyo düzenini bozan Çağatay, Mehmet Şef tarafından dışarı davet edildi. Ancak çıkmak yerine şefe doğru yürüyen Çağatay'ı diğer yarışmacılar zor sakinleştirdi. Fragmanda yer alan bu anlar, yeni bölüm öncesinde büyük ses getirdi ve "MasterChef'te neler oluyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

MASTERCHEF'TE NEDEN KAVGA ÇIKTI?

MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde tabak değerlendirmeleri sırasında stüdyoda gürültü artınca şeflerin tepkisi gecikmedi. Uyarılara rağmen sessiz kalmayan yarışmacılar arasında en dikkat çeken isim yine Çağatay oldu. "Neyse benim dükkanım var, siz düşünün" diyerek rest çeken Çağatay, şeflerin sabrını taşırdı. Mehmet Şef ise net bir şekilde tavrını koyarak şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bak seni geçen de uyardım, burada yarışmacılarla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa, yukarıyla… Çık dışarı yeter!"

Bu çıkış üzerine stüdyodan çıkmaya yönelen Çağatay, öfkesini kontrol edemeyince gerilim daha da arttı. Yarışmacı arkadaşları devreye girerek ortamı sakinleştirmeye çalıştı.