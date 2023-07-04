Masterchef ana kadroya giren 18. yarışmacı kim oldu? 4 Temmuz 2023 Masterchef ana kadroya kim dahil oldu? Ana kadroya giren on sekizinci isim kimdir?
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Masterchef yeni sezonu başladı. Tüm hızıyla devam eden Masterchef'te bugün bir isim ana kadroya katılan 18. kişi olacak. Peki, Masterchef ana kadroya kim girdi, on sekizinci isim kim oldu? 4 Temmuz 2023 Masterchef ana kadroya giren 18. yarışmacı kimdir? İşte detaylar...
Masterchef Türkiye, İngiltere kökenli bir aşçılık yarışmasının Türkiye uyarlamasıdır. İlk olarak 2011 yılında bir sezon boyunca Show TV'de yayınlandı. Ardından 1 Eylül 2018 tarihinde ise TV8'de yayınlanmaya başladı. Yarışmada bugün 4 Temmuz Salı 2023 tarihinde ana kadroya girecek on sekizinci yarışmacı belli olacak. Peki, Masterchef ana kadroya katılan 18. yarışmacı kim oldu? Ayrıntılar sizlerle...
Yarışmanın 2011'de yayınlanan sezonunda jüriyi Murat Bozok, Batuhan Piatti ve Erol Kaynar oluştururken yarışmanın sunuculuğunu Öykü Serter yaptı. 2018'de yayınlanan sezonunda ise jüriyi Mehmet Yalçınkaya, Hazer Amani ve Somer Sivrioğlu oluşturdu. 2019'da yayınlanan sezonunda Hazer Amani'nin yerini İtalyan şef Danilo Zanna aldı. Bunlara ek olarak Somer Şef Masterchef 2023'e sonradan katılacak. Somer Şef'in yerine ilk 4 hafta farklı jüriler yer alacak.
Masterchef 2023 ana kadroya katılan ilk 10 isim şöyle:
- - Güzide
- - Suda
- - Eda
- - Batuhan
- - Rıfat
- - Sefa
- - Tanya
- - Esra
- - Eray
- - Berker
Masterchef ana kadroya giren 11. isim : Sergen
Masterchef ana kadroya giren 12. isim : Burcu
Masterchef ana kadroya giren 13. isim : Tahsin
Masterchef ana kadroya giren 14. isim : Dilara
Masterchef ana kadroya giren 15. isim : Mert
Masterchef ana kadroya giren 16. isim : Çağatay
Masterchef ana kadroya giren 17. isim : Büşra
Masterchef ana kadroya giren 18. isim : (Bu gecenin sonunda belli olacak)
Ana kadroya giren 18. kişi gecenin sonunda belli olacak. 2. turda en iyi yemeği yapan isim ana kadroya giren 18. yarışmacı olacaktır.
Bugünkü yarışma sonucunda bir kişi daha ana kadroya katılacak. Masterchef'te bugün şefler Osman Şef'in şef tabağının yapılmasını istedi. Yemeği en iyi yapan 8 kişi bir üst tura çıkacak.
Masterchef bir üst tura çıkan isimler:
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İlk turdan sonra yaratıcılık bölümüne geçilecek. 2. turda en iyi tabağı yapan isim ana kadroya katılan 18. yarışmacı olacaktır.
Henüz yaratıcılık oyununu kazanan isim belli olmadı. 2. turu kazanan kişi sezonun 18. ana kadrosuna katılan kişi olmuş olacak.
Masterchef 2. tur sıralaması:
- 8. olan isim : -
- 7. olan isim : -
- 6. olan isim : -
- 5. olan isim : -
- 4. olan isim : -
- 3. olan isim : -
- 2. olan isim : -
- 1. olan isim : -
Masterchef 2023 All Star ana kadroya katılan 18. yarışmacı henüz belli olmadı, gecenin sonunda belli olacak.
Ana kadroya katılan 18. yarışmacı : Henüz açıklanmadı