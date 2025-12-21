Haberler

MasterChef Altın Kupa'da dengeler değişti! 2 isim birden veda etti

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa etabında eleme potasına giren Çağatay, Batuhan, Alican, Eda ve Sergen'den yarışmaya veda eden iki isim belli oldu. Nar ve biberiye ile yaratıcı tabaklar hazırlamak için önlük giyen yarışmacılardan Batuhan ve Eda haftanın elenen isimleri oldu.

  • MasterChef All Star Altın Kupa etabında Batuhan Bayır ve Eda yarışmadan elendi.
  • Batuhan Bayır, yaratıcılık oyununda yetersiz performans gösterdiği için elendi.
  • Eda, ikinci eleme aşamasında rakiplerinin gerisinde kaldığı için elendi.

TV8 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edilen MasterChef Türkiye, 2025 sezonunun tamamlanmasının ardından "All Star Altın Kupa" etabıyla yoluna devam ediyor. Daha önce şampiyonluk yaşamış ve yarışmaya damga vurmuş isimleri bir araya getiren bu özel formatta rekabet, her bölümde daha da artıyor.

20 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanan bölümde Altın Kupa mücadelesi, izleyiciler açısından duygusal anlara sahne oldu. Eleme gecesinde yaşanan gelişmeler, yarışmanın seyrini önemli ölçüde etkiledi.

NAR VE BİBERİYE İLE YARATICI TABAKLAR YAPTILAR

Söz konusu bölümde Çağatay, Batuhan, Alican, Eda ve Sergen eleme potasına giren yarışmacılar oldu. Şefler, yarışmacılardan nar ve biberiye kullanarak özgün, yaratıcı ve imza niteliği taşıyan tabaklar hazırlamalarını istedi. Zorlu görevde yarışmacılar, Altın Kupa'da kalabilmek için tüm yeteneklerini ortaya koydu.

ELEME GECESİNDE İKİ VEDA BİRDEN

İki aşamalı eleme mücadelesinin ilk etabında oynanan yaratıcılık oyununda yapılan değerlendirmeler sonucunda performansı yetersiz bulunan Batuhan Bayır, gecenin ilk elenen ismi oldu. Böylece Batuhan Bayır, MasterChef All Star Altın Kupa yolculuğunu noktaladı.

Elemenin ikinci aşamasında ise şeflerin gerçekleştirdiği tadımlar ve puanlamalar belirleyici oldu. Rakiplerinin gerisinde kalan Eda, gecenin ikinci elenen yarışmacısı olarak açıklandı. Bu sonuçla birlikte Eda da Altın Kupa hayallerine veda eden isimler arasına katıldı.

MasterChef All Star Altın Kupa etabında rekabet daha da kızışırken, yarışmada kalan isimler bir üst tur için mücadele etmeye devam edecek.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Yaşam
Haberler.com
