MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz ana kadroya kim girdi?

Masterchef Türkiye'de bu akşam, ana kadroya girebilmek için mücadele eden son grup yarışmacıları ekrana gelecek. MasterChef Türkiye 16. kim oldu? Merak ediliyor. Bu hafta yarışacak olan isimler, izleyiciler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. MasterChef 16. yarışmacı kim oldu? 30 Temmuz ana kadroya kim girdi?

MASTERCHEF 16. YARIŞMACI KİM OLDU?

MasterChef 16. yarışmacı bu akşam belli olacak. Kazanan isim açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.

Bu akşam yarışmacılardan ilk etapta altı ezmeli kebap yemeğinin yapılması istenecek. Bu yemeği en iyi yapan yarışmacılar ikinci etapta yarışacak.

MasterChef'in 30 Temmuz Salı günü ekrana gelen bölümünde yarışmacılar ana kadroya girmek için önce Altı Ezmeli Kebap yaptılar. Bu etabı geçen yarışmacılar bir sonraki aşamada yaratıcılık oyunu oynayacak. MasterChef ana kadrosuna 16. olarak giren isim belli olduğunda ise haberimizin içerisinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.

MASTERCHEF 4. GRUP YARIŞMACILARI

Emre

Nevzat

Kaan

Zeynep

Sercan

Beyza Nur

Kerem

Sevim

Mehmet

Beyza

Adel