Marmara'daki gemi faciasında çarpıcı detay! 11 dakikada battı

Marmara Denizi'nde 2 Eylül gecesi meydana gelen gemi kazasında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valiliği, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun açıklamalarıyla kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İstanbul Valiliğinin ilk açıklamasına göre kaza, saat 03.00 sıralarında Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana geldi. Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden Türk bayraklı ALSU isimli tanker ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Türk bayraklı TUĞBERK İMAMOĞLU isimli kuru yük gemisi çarpıştı.

İLK ACİL DURUM SİNYALİ SAAT 03.26'DA GELDİ

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasına göre Uydu Yardımlı Arama Kurtarma Sistemi COSPAS-SARSAT üzerinden saat 03.26'da Silivri açıklarında bir geminin EPIRB cihazından acil durum sinyali alındı.

Yapılan incelemede sinyalin TUĞBERK İMAMOĞLU'na ait olduğu belirlendi ve Türk Radyo tarafından gemiye çağrı yapıldı.

Saat 03.41'de ise ALSU tankerinin kaptanı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezine ulaşarak saat 03.15 civarında, kimliğini bilmediği bir gemiyle çarpıştığını bildirdi.

GEMİ 4 BİN 199 TON RULO SAC TAŞIYORDU

Denizcilik Genel Müdürlüğünün yaptığı incelemede, Kocaeli'den Aliağa'ya seyreden ALSU ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye giden TUĞBERK İMAMOĞLU'nun çarpıştığı tespit edildi.

Genel Müdürlüğün açıklamasında ALSU'nun 2 bin 999 ton motor yağı, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun ise 4 bin 199 ton rulo sac taşıdığı bilgisi paylaşıldı. İstanbul Valiliğinin daha sonraki açıklamasında TUĞBERK İMAMOĞLU'nun rulo sac metal ve inşaat demiri yüklü olduğu belirtildi.

DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: GEMİNİN BATTIĞI DEĞERLENDİRİLDİ

Kazanın ardından TUĞBERK İMAMOĞLU'na yapılan çağrılardan yanıt alınamadı. Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından gemide bulunan personelin cep telefonları da arandı ancak bu girişimlerden sonuç alınamadı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, gemiden ve mürettebattan hiçbir şekilde yanıt alınamaması üzerine TUĞBERK İMAMOĞLU'nun battığının değerlendirildiğini duyurdu.

Arama kurtarma faaliyetleri Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılırken ilk deniz unsurunun saat 04.10'da bölgeye hareket ettiği bildirildi.

CAN FİLİKASI BULUNDU, İÇİNDE KİMSE YOKTU

Denizcilik Genel Müdürlüğünün açıklamasında arama çalışmalarının en dikkat çeken ayrıntılarından biri de gemiye ait can kurtarma araçlarının bulunması oldu.

TUĞBERK İMAMOĞLU'na ait serbest düşmeli can filikası dahil can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu. Ancak yapılan kontrollerde bu araçların içerisinde gemide görev yapan 10 denizciden hiçbirine rastlanmadı.

URALOĞLU: 11 DAKİKADA HIZLI BİR BATMA GERÇEKLEŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da kazaya ilişkin yaptığı açıklamada geminin batma süresine ilişkin dikkat çeken bilgiyi paylaştı.

TUĞBERK İMAMOĞLU'nda kaptanlar dahil 10 denizcinin bulunduğunu ve tamamının Türk olduğunu belirten Uraloğlu, acil çağrının saat 03.26'da alındığını söyledi.

Uraloğlu, 11 dakikalık bir süre içerisinde hızlı bir batmanın gerçekleştiğini belirterek, gemideki 10 kişiye ulaşılamadığını ve şu ana kadar sağ olarak kimsenin bulunamadığını açıkladı.

GEMİNİN 950 METRE DERİNLİKTE OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Bakan Uraloğlu, TUĞBERK İMAMOĞLU'nun bulunduğu değerlendirilen noktaya ilişkin de bilgi verdi. Geminin yaklaşık 950 metre derinlikte olduğunun düşünüldüğünü söyleyen Uraloğlu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliğinin açıklamasında ise kazanın meydana geldiği bölgedeki deniz derinliğinin yapılan tespitlere göre yaklaşık 800-900 metre olduğu belirtildi.

VALİLİK: HAVADAN VE DENİZDEN ARANIYORLAR

İstanbul Valiliği kazanın hemen ardından Kıyı Emniyeti ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığına bağlı çok sayıda deniz unsurunun ve Sahil Güvenlik helikopterinin bölgeye gönderildiğini açıkladı.

İlk incelemelerde ALSU'da gözle görülür bir hasar tespit edilmezken TUĞBERK İMAMOĞLU ve gemideki 10 personelle irtibat kurulamadı.

Valiliğin daha sonraki açıklamasında arama kurtarma operasyonunda Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 helikopter ve 9 deniz unsuru ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 3 deniz aracının görev yaptığı bildirildi.

Denizcilik Genel Müdürlüğü ise operasyonun bir aşamasında olay yerinde 14 deniz arama kurtarma unsuru, bir helikopter ve kazaya karışan ALSU tankerinin fiilen arama çalışmalarına katıldığını açıkladı.

10 DENİZCİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

TUĞBERK İMAMOĞLU'nda bulunan kaptanlar dahil tamamı Türk 10 kişilik mürettebata ulaşılması için çalışmalar sürüyor. Ekipler denizden ve havadan bölgeyi tararken, kazaya ve geminin kısa sürede batmasına ilişkin inceleme de devam ediyor.