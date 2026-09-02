Ev sahibinin uyarısını hiçe sayıp yol ortasında ilişkiye girdiler

Bali'de halka açık alanda bir kadınla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen 27 yaşındaki Avustralyalı turist Billy Aspinall, güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından yakalandı. Genç adamın, hakkındaki yasal sürecin ardından Avustralya'ya sınır dışı edileceği açıklandı.

Brisbane'de yaşayan Aspinall, çarşamba günü Avustralya'ya dönmek üzere Denpasar Havalimanı'na geldiğinde polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, kararın sosyal medyada hızla yayılan güvenlik kamerası görüntülerinin ardından alındığını belirtti.

Olayın cumartesi gecesi Kuzey Kuta bölgesindeki Tibubeneng köyünde meydana geldiği iddia ediliyor. Görüntülerde bir erkek ile bir kadının bir evin dışında cinsel eylemde bulunduğu öne sürülüyor.

Görüntülerin internette yayılması üzerine polis soruşturma başlattı ve Aspinall'ı kamuya açık alanda uygunsuz davranışta bulunduğu gerekçesiyle izleme listesine aldı.

Ev sahibi çifti uyardı

İddiaya göre evin sahibi, namaz kılmak üzere evinden çıktığı sırada çifti fark etti. Kadının ikiliye durmaları için bağırdığı ancak uyarının dikkate alınmadığı öne sürüldü.

Kuzey Kuta polisi, olayı “ahlaka aykırı bir davranış” olarak nitelendirdi ve söz konusu eylemin yaklaşık 15 dakika sürdüğünü iddia etti.

Polis, yüz tanıma teknolojisinden yararlanarak görüntülerdeki kişinin Aspinall olduğunu belirledi. Böylece genç adam, Bali'den ayrılmak üzereyken havalimanında yakalandı.

Ancak olayın hukuki boyutu, ev sahibinin şikâyetçi olmama kararıyla farklı bir yöne ilerledi.

Badung Polis Şefi Joseph Edward Purba, düzenlediği basın toplantısında ev sahibinin Aspinall'dan özür dilemesini istediğini ve yasal süreci devam ettirmemeye karar verdiğini açıkladı.

Hapis yerine sınır dışı kararı

Aspinall'ın suçlu bulunması halinde bir yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi. Ancak polis, dosyayı ve şüpheliyi sınır dışı işlemlerinin başlatılması için göçmenlik makamlarına teslim etti.

Purba, “Davayı ve şüpheliyi sınır dışı edilmesi için Göçmenlik Müdürlüğüne teslim ettik” dedi.

Aspinall'ın polise verdiği ifadeye göre genç adam, Bali'ye arkadaşının düğününe katılmak amacıyla gitmişti ve olaydan önce adada dört gün geçirmişti.

Aspinall ayrıca birlikte olduğu kadının adını veya hangi ülkeden olduğunu bilmediğini söyledi. İfadesinde, ikisinin de alkol aldığını belirtti.

Polis soruşturmacısı Azarul Ahmad, Aspinall'ın kadınla evin yakınındaki bir sahil kulübünde tanıştığını söylediğini aktardı.

Kadının kimliği ise henüz belirlenemedi. Polis, turist olduğuna inanılan kadını bulmak için soruşturmasını sürdürüyor.

Bali'de sıkılaşan yasalar yeniden gündemde

Göçmenlik yetkilisi Teguh Santoso, Daily Mail'e yaptığı açıklamada, idari işlemlerin tamamlanmasının ardından Aspinall'ın Avustralya'ya sınır dışı edileceğini doğruladı.

Olay, Bali ve genel olarak Endonezya'da son dönemde yürürlüğe giren daha katı ahlak ve kamu düzeni kurallarını da yeniden gündeme getirdi.