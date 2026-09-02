Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Mardin'in Midyat ilçesinde 5'inci kattan düşerek hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Bedriye Naz’ın (27) ölümüyle ilgili tutuklanan eşi Levent Naz'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli koca, "Eşim başka birisiyle mesajlaşıyordu, kendisini pencereden attı" diyerek suçlamaları reddetse de görgü tanığı komşusu ve aracına bindiği sürücünün "Karımı ben aşağı attım" şeklindeki ifadeleri cinayeti gözler önüne serdi.

Midyat ilçesi Bağlar Mahallesi'nde 11 Ağustos günü meydana gelen olayda, Tanlar Sitesi’nin 5’inci katındaki dairede oturan Bedriye Naz, evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında, genç kadının olay öncesinde tartıştığı eşi Levent Naz gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ŞÜPHELİ KOCADAN "CİNNET GETİRİP ATLAYACAKTI" SAVUNMASI

Tutuklanan Levent Naz, savcılıktaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek olayı şöyle anlattı: "Mutfakta eşimin telefonla birisiyle mesajlaştığını gördüm. Telefonu gizleyince zorla elinden aldım ve gizli bir hesabının açık olduğunu fark ettim. Ailesine haber vereceğimi söyleyince Bedriye cinnet geçirdi. Kardeşimi arayıp 'Eşim başka erkeklerle konuşuyor, gel çocukları al' derken eşim salona koşup pencereyi açtı ve kendisini aşağı attı. Arkasından koşup ellerinden tutmaya çalıştım ama ağırlığından dolayı tutamadım. Kesinlikle eşimi aşağı ben atmadım."

TANIKLAR YALANLADI: KENDİSİ İTİRAF ETTİ!

Sanık kocanın "intihar etti" iddiası, dosyaya giren tanık ifadeleriyle çökertildi. Olay sonrası Levent Naz'ı aracına alan sürücü A.A., şüphelinin telefonda kardeşine, "Olayı ben yaptım, karımı ben attım, çabuk gel!" diye bağırdığını aktardı. Genç kadının eniştesi V.D. ise sanığın kendisini aradığını ve telefonda "Bedriye'yi başka kişilerle görüşürken yakaladım, dövmekten mahvettim. Şimdi öldürdüm, gelin alın" dediğini kaydetti. Olay anında evden gelen sesleri duyan komşu H.A. ise talihsiz kadının son anlarda "Beni kurtar, Levent beni öldürecek" diye bağırdığını belirterek, Levent Naz’ın olaydan hemen sonra kendisine "Bedriye başkasıyla konuşuyordu, onu aşağı attım" dediğini ifade etti.

EV DÖNÜŞÜ MARKETİ SOYUP BIÇAK ALMIŞ

Cinayetin ardından Levent Naz’ın binadan kaçarak yakındaki bir markete girdiği ve beline ücretini ödemeden bir bıçak koyarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Kardeşinin katledildiğini belirten abla Filiz Dilekçi, "Canice öldürdüler. 5'inci kattan kocası tarafından itildi. Bu vicdansız 4 çocuğu annesiz bıraktı. En ağır cezayı almasını ve adaletin tecelli etmesini istiyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı