Haberler

İran'da hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'da hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Haber Videosunu İzle
İran'da hükümet yanlısı grubun arasına araç daldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Meşhed kentinde kontrolden çıkan bir araç, hükümet yanlısı kalabalığın arasına girdi. İlk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı. Sürücünün gözaltına alındığı ve olayın trafik kazası olarak değerlendirildiği bildirildi.

İran'ın Meşhed kentinde yüksek hızla seyreden bir aracın kontrolünü kaybederek hükümet ve silahlı kuvvetler destekçilerinin bulunduğu kalabalığa dalması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi yaralandı.

KALABALIĞIN ARASINA DALDI: 4 ÖLÜ, 10 YARALI

İran'ın Meşhed kentinde, hükümete ve silahlı kuvvetlerine destek amacıyla düzenlenen etkinlikler sürüyor. Kentte dün akşam saatlerinde düzenlenen etkinliklerden birinde ise bir araç kalabalığın arasına daldı. Olayda 4 kişi hayatını kaybederken, 10'dan fazla kişi yaralandı.

KAZA MI, CİNAYET Mİ?

Razavi Horasan Eyaleti Trafik Şube Müdürü Muhsin Musa-Abadi, yüksek hızla seyreden otomobilin önce başka bir araçla çarpıştığını, ardından sürücüsünün kontrolünü kaybederek kalabalığın arasına daldığını açıkladı. Musa-Abadi, gözaltına alınan sürücünün ilk kontrollerinde normal durumda olmadığının görüldüğünü söyledi, ancak ayrıntı vermedi.

Yetkililer, olayın siyasi bir sebeple gerçekleştirildiğine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek, yaşananları "trafik kazası" olarak nitelendirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Melih Gökçek ifadeye çağrıldı

Melih Gökçek için hesap zamanı
Girne'de batan gemiye ulaşıldı

20 kişinin arandığı Girne faciasında gemiye ulaşıldı
Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! İnternetten içerik üreten memura disiplin şoku

Cumhurbaşkanlığı bizzat devrede! Bunu yapan memurlar yandı

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran, ABD üssünün vurulduğu görüntüleri yayınladı: Askerler öldü, İHA’lar imha edildi

Resmen gövde gösterisi! "Askerler öldü, İHA’lar imha edildi"
Bir zamanlar geleceğin yıldızı olarak gösteriliyordu! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü

16 yaşında tarihe geçti! 22 yaşında yolu Çorum'a düştü
18 ilde dev operasyon! 246 milyonluk vurgunda 153 tutuklama

18 ilde dev operasyon! Artık vatandaşın canını yakamayacaklar
Rusya-Almanya hattında tansiyon zirvede! Medvedev'den saldırı çıkışı

Tansiyon zirvede! Savaşı başka ülkelere sıçratacak sözler
Bedriye’nin ölümüyle ilgili şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım

Şoke eden sözler: Başkası ile konuşuyordu, onu aşağı attım
Yapımı yeni tamamlanan köprü çöktü! Onlarca kişi metrelerce yükseklikten düştü

Açılış coşkusu felaketle bitti: 50 kişi aynı anda adım atınca...
Savunma sanayiinde Türkiye rüzgarı! 5 Türk şirketi dünyanın ilk 100'ünde

Dünyanın en büyükleri arasında 5 Türk devi! Liste gururumuzu kabarttı