AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi Karacabey açıkları olan sabah saatlerinde bir deprem olduğu belirtiliyor. Vatandaşlar depremin nerede olduğu ve hangi şiddete meydana geldiğini sorguluyıor.Peki, Marmara denizde deprem mi oldu? Marmara denizi hangi fay hattı üzerinde? Marmara da kaç fay hattı var? En tehlikeli fay hattı nerede? İşte konu hakkında merak edilenler...

Marmara Denizi'ndebir deprem meydana geldiğini duyurdu. Merkez üssü Bursa'nın Karacabey ilçesi olan deprem, İstanbul ve çevre illerde de hissedildi Bunun ardından vatandaşlar depremin büyüklüğünüve Marmara bölgesinden gecen fay hatlarının neler olduğunu araştırmaya koyuldular. Peki, Marmara denizde deprem mi oldu? Marmara denizi hangi fay hattı üzerinde? Marmara da kaç fay hattı var? En tehlikeli fay hattı nerede? Detaylar haberimizde...

MARMARA DENİZİNDE DEPREM Mİ OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Karacabey ilçesinin 14,41 kilometre açıklarında 3,9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

MARMARA DENİZİNDEN HANGİ FAY HATTI ÜZERİNDE?

İstanbul, deprem riski en yüksek şehirlerden biri olarak geçiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde yer aldığında dolayı risk açısından 2. ve 3. grupta yer alıyor. Fay hattı ise Tekirdağ-Şarköy açıklarından Marmara Ereğlisi'nin açıklarına kadar uzanıyor.

MARMARADA KAÇ FAY HATTI VAR?

Marmara içinde tek hat halinde iki fay görülüyor. İlki Körfez'den çıkıp, Çınarcık'ın kuzeyinden Büyükçekmece - Yeşilköy açıklarına geliyor. İkincisi Büyükçekmece'den başlıyor, Mürefte'ye kadar devam ediyor.

EN TEHLİKELİ FAY HATTI NEREDE?

Türkiye'de en tehlikeli fay hatlarından biri Kuzey Anadolu Fay hattıdır. Kuzey Anadolu Fay hattına benzeyen San Andreas Fay Hattı ise dünyanın en tehlikeli fayı olarak biliniyor.