Marmara'da deprem! Şener Üşümezsoy ve Naci Görür depremler hakkında ne dedi?

Marmara Bölgesi son günlerde artçı sarsıntılar ve depremlerle gündemde. Özellikle İstanbul ve Tekirdağ çevresinde meydana gelen depremler, uzmanların açıklamalarını yeniden öne çıkardı. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ve Prof. Dr. Naci Görür gibi isimler, bölgedeki fay hatları ve olası deprem riskleri hakkında görüşlerini paylaştı. Peki, Şener Üşümezsoy ve Naci Görür' depremler hakkında ne dedi? Şener Üşümezsoy ve Naci Görür'ün 2 Ekim Marmara depremi hakkkındaki açıklamaları haberimizde...

ŞENER ÜŞÜMEZSOY DEPREMLER HAKKINDA NE DEDİ?

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, 9 Eylül'de katıldığı bir programda İstanbul'un Silivri açıklarındaki fay hattına dikkat çekmişti. Ünlü uzman, Silivri'de 35 kilometrelik ve 10 kilometre derinliğinde bir fay bulunduğunu belirtmiş, bu hattın yirmi yıldır kırılma potansiyeli taşıdığını ifade etmişti.

Üşümezsoy, Silivri çukurunda 20 kilometre derinlikte başka bir fay hattı daha olduğunu ve buradan beklenen depremin büyüklüğünün 6.2 civarında olacağını söylemişti. Uzman, bu açıklamalarında özellikle Silivri'den geçen fayı işaret ederek, geçmişten beri aynı noktayı vurguladığını dile getirmişti.

Bugün Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem hakkında açıklama yapan Üşümezsoy, bu sarsıntının 23 Nisan'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin yarısı olduğunu ve diğer yarısının henüz gerçekleşmediğini belirtti. Ünlü deprem uzmanı, bugünkü sarsıntının, 23 Nisan'daki depremin devam zincirinin bir parçası olduğunu ifade etti.

NACI GÖRÜR DEPREMLER HAKKINDA NE DEDİ?

Prof. Dr. Naci Görür, uzun yıllardır Marmara Bölgesi'nin deprem riskine dikkat çeken uzmanlardan biri olarak biliniyor. Görür, İstanbul ve çevresinde bulunan fay hatlarının ayrıntılı haritalarını analiz ederek, özellikle Silivri ve Çınarcık bölgelerindeki hareketliliğin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

Görür, geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamalarda büyük depremlere karşı hazırlıklı olunması gerektiğini ifade etmiş ve "Fay hatlarının düzenli olarak izlenmesi, erken uyarı sistemlerinin etkin kullanılması can ve mal kaybını minimize eder" demişti. Bugünkü gelişmeler ışığında, Görür'ün uyarıları bir kez daha gündeme geldi.

İSTANBUL'DA DEPREM OLACAK MI?

İstanbul'da deprem olacak mı sorusu, son günlerde artan sarsıntılar ve uzman açıklamalarıyla birlikte sıkça gündeme geliyor. Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'un açıklamalarına göre, Silivri ve çevresindeki fay hattından beklenen deprem büyüklüğü 6.5'in altında olacak ve büyük felaket senaryolarını desteklemiyor.

Ancak, Marmara Bölgesi genelinde aktif fay hatları ve geçmişte yaşanan büyük depremler göz önüne alındığında, uzmanlar her zaman hazırlıklı olunması gerektiğini vurguluyor. İstanbul'daki deprem riskinin tamamen ortadan kalkmadığını hatırlatan Üşümezsoy ve Görür, yerel yönetimlerin ve vatandaşların deprem bilincini artırmasının kritik olduğunu belirtiyor.

TEKİRDAĞ DEPREMİ İSTANBUL DEPREMİNİ TETİKLER Mİ?

2 Ekim 2025 tarihinde Tekirdağ Marmara Ereğlisi'nde meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki zincirleme sarsıntılar açısından değerlendiriliyor. Şener Üşümezsoy, bu depremin 23 Nisan'da yaşanan 6.2'lik depremin devamı niteliğinde olduğunu belirterek, zincirin diğer yarısının henüz gerçekleşmediğini söyledi.

Uzmanlara göre Tekirdağ'daki bu tür orta büyüklükteki depremler, İstanbul'daki büyük depremleri doğrudan tetiklemese de, bölgedeki fay hatlarının aktivitesini göstermesi açısından önem taşıyor. Marmara Bölgesi'nde fayların düzenli takibi ve risk değerlendirmeleri, olası büyük sarsıntıların önceden tahmin edilmesi için kritik bir veri sağlıyor.