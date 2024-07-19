Marmara'da deprem mi oldu? Marmara'da son dakika deprem oldu! Deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? Son depremler AFAD ve Kandilli listesi

Marmara'da deprem mi oldu? Son dakika Marmara'da deprem! Marmara'da son dakika gelen bilgilere göre deprem oldu! Bu gece Marmara'da meydana gelen depremin şiddeti ve merkez üssü vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Marmara deprem konusunda bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve AFAD, depremin şiddetini ve merkez üssünü açıkladı. Marmara'da deprem ve detayları hakkında tüm bilgiler haberimizde. Peki, Marmara'da deprem mi oldu? İşte Marmara deprem son dakika haberi!

MARMARA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi, Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı Balıkesir'in yanı sıra Çanakkale, Tekirdağ ve İstanbul'da da hissedildi.

AFAD SON DEPREMLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı son dakika deprem haberleri ile vatandaşlara güncel deprem haberleri vermeye devam ediyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu?

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi son dakika deprem haberleri ile vatandaşalar anlık deprem haberleri veriyor. Kandilli Rasathanesi bölgesel olarak deprem araştırması yapıyor ve sitesinde olan son 500 depremi halka sunuyor. Peki, Marmara'da deprem mi oldu?