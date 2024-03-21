MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!
31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Mardin Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Mardin Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!
MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?
- ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ABDULLAH ERİN
- İYİ PARTİ: SÜLEYMAN AKAR
- DEMOKRATİK SOL PARTİ: HASAN ERÇELEBİ
- YENİDEN REFAH PARTİSİ: İBRAHİM ATMACA
- HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AHMET TÜRK
- ZAFER PARTİSİ: KADİR GÖKÇEN
- HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: MEHRALİ YÜCEDAĞ
- TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: HAKAN KAZAN
- BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ARZEN ARAS GÜLER
- YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: YASİN ÖZDEMİR
- CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ÖMER DURAK
- HÜR DAVA PARTİSİ: İSMAİL ÇEVİK
- HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SELMAN DENİZ
- DEMOKRAT PARTİ: ABDULKADİR TURAN
- MİLLET PARTİSİ: AHMET KARA
- MİLLİ YOL PARTİSİ: MEHMET FİDAN
- DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ABDULKADİR KERİMOĞLU
- SAADET PARTİSİ: MEHMET ALİ KILIÇ
- VATAN PARTİSİ: ZEYNETTİN BOZAN
- BAĞIMSIZ: ABDURRAHMAN UNCU
2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?
2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.
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