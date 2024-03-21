MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI 2024 | Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partilerin ve adayların listesi!

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kala vatandaşlar yaşadıkları illerin belediye başkan adaylarını merak ediyor. 2024 yerel seçimlerinde Mardin Belediye Başkan adayları kim olduğu sorgulanıyor. Birçok kişi hangi partilerin aday çıkardığını araştırıyor. Peki, Mardin Belediye Başkan Adayları kim? Yerel Seçimler Mardin Belediye Başkan adayları kimler? Partiler ve adayların listesi!

MARDİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİMLER?

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ: ABDULLAH ERİN

İYİ PARTİ: SÜLEYMAN AKAR

DEMOKRATİK SOL PARTİ: HASAN ERÇELEBİ

YENİDEN REFAH PARTİSİ: İBRAHİM ATMACA

HALKLARIN EŞİTLİK VE DEMOKRASİ PARTİSİ: AHMET TÜRK

ZAFER PARTİSİ: KADİR GÖKÇEN

HALKIN KURTULUŞ PARTİSİ: MEHRALİ YÜCEDAĞ

TÜRKİYE KOMÜNİST HAREKETİ: HAKAN KAZAN

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ: ARZEN ARAS GÜLER

YENİ TÜRKİYE PARTİSİ: YASİN ÖZDEMİR

CUMHURİYET HALK PARTİSİ: ÖMER DURAK

HÜR DAVA PARTİSİ: İSMAİL ÇEVİK

HAK VE ÖZGÜRLÜKLER PARTİSİ: SELMAN DENİZ

DEMOKRAT PARTİ: ABDULKADİR TURAN

MİLLET PARTİSİ: AHMET KARA

MİLLİ YOL PARTİSİ: MEHMET FİDAN

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ: ABDULKADİR KERİMOĞLU

SAADET PARTİSİ: MEHMET ALİ KILIÇ

VATAN PARTİSİ: ZEYNETTİN BOZAN

BAĞIMSIZ: ABDURRAHMAN UNCU

2024 SEÇİMLERİ NE ZAMAN?

2024 yılında gerçekleşecek olan Mahalli İdareler Seçimleri, yani belediye seçimleri, 31 Mart'ta yapılacak. Seçim süreci ise 1 Ocak 2024 tarihinde başlamış durumda.

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