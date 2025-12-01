Haberler

Maraş Çöreği Avrupa Birliği Tescilli 44. Ürünümüz Oldu

Maraş Çöreği Avrupa Birliği Tescilli 44. Ürünümüz Oldu
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Maraş çöreğinin Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret listesine girdiğini açıkladı. Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra şehrin üçüncü tescilli lezzeti olan çörek ile birlikte Türkiye'nin AB listesindeki ürün sayısı 44'e yükseldi.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin yöresel lezzetlerinin uluslararası arenada tescillenmeye devam ettiğini duyurdu. Bakan Yumaklı, Kahramanmaraş'ın asırları aşan lezzeti Maraş çöreğinin Avrupa Birliği tarafından coğrafi işaret aldığını bildirdi.

Kahramanmaraş'ın Üçüncü AB Tescilli Lezzeti

Bakan Yumaklı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Maraş çöreği, Çağlayancerit cevizi ve Maraş tarhanasından sonra AB tarafından tescillenen bir başka Kahramanmaraş lezzeti oldu" dedi. Bu gelişmeyle birlikte Türkiye'nin Avrupa Birliği nezdindeki coğrafi işaretli ürün sayısı 44'e ulaştı.

Geleneksel Yöntemlerle Taş Fırında Pişiyor

Kendine has üretim tekniğiyle dikkat çeken Maraş çöreği, özellikle taş fırınlarda pişirilmesi ve geleneksel yöntemlerin korunmasıyla biliniyor. Yüzyıllardır bölge kültürünün önemli bir parçası olan çörek, özellikle Ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Bakan Kacır: Değerlerimizi Dünya Çapında Tanıtacağız

Konuyla ilgili bir açıklama da Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi. Yöresel ürünlerin uluslararası tescilinde alınan güzel haberlere dikkat çeken Kacır, şu ifadeleri kullandı:

"Nesilden nesile aktarılan ustalık geleneğini yaşatan Maraş çöreği, AB'de tescil edilen 44. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Yerel kalkınma hedeflerimiz doğrultusunda üreticilerimizin yanında olmaya ve değerlerimizi dünya çapında tanıtmaya devam edeceğiz."

