Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı.

Son günlerde şarkıcı, sosyal medya fenomeni ve oyunculara yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

ÜNLÜ RAPÇİ GÖZALTINA ALINDI

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın X'teki paylaşımlarına göre, "Ege!" mahlaslı ünlü rapçi Ege Karataşlı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

MODEL BUSE İSKENDEROĞLU DA GÖZALTINDA

Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir diğer ismin ise Miss Türkiye 2016 güzeli Buse İskenderoğlu olduğu öne sürüldü.

ŞEVVAL ŞAHİN'İN YAKIN ARKADAŞI

Uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin'in, Buse İskenderoğlu'nun yakın arkadaşı olduğu öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada daha önce "Ülkeme döneceğim" açıklamasında bulunan Şahin'in henüz Türkiye'ye dönüş yapmadığı öğrenildi.