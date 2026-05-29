Gezi teknesindeki tahliye anına ait görüntüler ortaya çıktı

Muğla'nın Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında su alan gezi teknesindeki 148 kişi, çevredeki teknelerin yardımıyla tahliye edildi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, tahliye anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında batan gezi teknesindeki 148 kişinin tahliye anlarına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevredeki bir başka tekneye yolcuların tahliye edilme anı bir başka teknedeki vatadaşların cep telefonu kameralarına anben yansıdı. Yolcular hızla tahliye edilmesinin ardından tekne sulara gömülürken, şans eseri olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olayın ardından bölgede inceleme başlatılırken, Muğla Valiliği yaptığı açıklama ile sürecin takip edildiğini bildirdi. Açıklamada "29 Mayıs 2026 Cuma günü Marmaris ilçesi Akvaryum Koyu açıklarında, içerisinde 120 yetişkin, 20 çocuk ve 8 mürettebat olmak üzere toplam 148 kişinin bulunduğu bir tur teknesinin su almaya başladığı yönünde ihbar alınmıştır. İhbarın ardından bölgeye sevk edilen ekiplerin koordinasyonunda, teknede bulunan vatandaşlarımız çevredeki teknelerin de desteğiyle güvenli şekilde tahliye edilmiştir. Yapılan kontrollerde herhangi bir can kaybı, yaralanma veya sağlık sorununun bulunmadığı tespit edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlarımız güvenli şekilde kıyıya ulaştırılmıştır. Olayla ilgili inceleme ve gerekli işlemler Marmaris Kaymakamlığımız ve Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından sürdürülmektedir" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
