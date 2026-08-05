Italiano taraftarın merakla beklediği haberi verdi: Bizimle maçta olmayacak

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Çekya ekibi Hradec Kralove ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano da bu müsabaka öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"HER MAÇA HAZIR OLMAMIZ GEREKİYOR''

Avrupa'da kolay maçın olmadığını dile getirerek sözlerine başlayan Italiano, "Her maça hazır olmanız gerekiyor. Dikkatli olmanız gerekiyor ve asla maçları kafanızda kolaylaştırmamanız gerekiyor. Çünkü bu maçları kağıt üstünde böyle kazanamazsınız. Aynı zamanda rakibimiz de geldiği yere sonuna kadar hak edip geldiler. O yüzden bizim de çok dikkatli olmamız gerekiyor ve kalitemizi en yüksek seviyede göstermemiz gerekiyor. İlk turda aldığımız güzel sonuçlardan dolayı da takımımızın özgüveni yükseldi ve bu özgüvenin bu tur için bize yardımcı olacağını düşünüyorum. Geçen maçtaki aynı karakteri sahaya göstermemiz lazım. Çünkü gerçekten çok zor bir rakibe karşı oynamıştık. O engeli çok iyi bir şekilde aştık ve bakalım yarın bu engeli de aşabilecek miyiz bunu göreceğiz" ifadelerini kullandı.

"TROSSARD BİZİMLE BERABER OLMAYACAK''

İtalyan teknik adam, bu turu geçmek için akıllı ve olgun olmaları gerektiğine dikkat çekerek, "Hedeflerimize ulaşabilmek için bu karakteristik özellikleri göstermemiz gerekiyor. Kalitemizi iyi bir şekilde gösterip çok zeki olmamız gerekiyor. İlk maçta da bence yapılması gereken şeyleri iyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yaptıklarımızdan dolayı da özgüven kazandık. Şimdiki maç için de iyi çalıştık ve bu çalışmalarımız bu karakterle beraber bence bizi daha ileri götürecek. Avrupa'da biz böyle devam etmek istiyoruz. Trossard konusunda ise aramıza geldiği için çok mutluyum. Sonunda gerçekten geldi. Biz de gelmesini dört gözle bekliyorduk. Şu ana kadar iki idmana çıktı. O yüzden bizimle beraber yarınki maçta gelmeyecek, bizimle beraber olmayacak. Ama ikinci maçın ne olacağını beraber göreceğiz. Trossard da gerçekten bize bir kalite katacak, bize bir tecrübe katacak. Onunla beraber çalışmak için, sahada görmek için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.

''OYUNCULARDA GELİŞİM VAR''

Takımın gelişimine ilişkin pozitif hisler içinde olduğuna değinen 48 yaşındaki çalıştırıcı, "Zaten hepiniz ne kadar zor bir rakibe karşı kazandığımızı, maçın ne kadar zor olduğunu, ne kadar kaliteli bir rakibe karşı oynadığımızı biliyorsunuz. Bizim için gerçekten zor ve önemli bir sınavdı. Her gün adım adım bence bir gelişim var. Oyuncularda bir gelişim var. Birazcık ilerlediğimizi düşünüyorum ama bence bu takım çok daha büyük bir potansiyele sahip. Çok daha gelişebilir. Bir ay içinde tabii ki de kimse mükemmel olmaz ama ben şu anda doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Güzel sinyaller var. Bunları hepimiz görüyoruz. Özellikle ben sahada bunları görüyorum. Geçen hafta da zor bir engeli aştık. Şimdi tekrar zor bir engeli aşmak zorundayız. Burada adım adım beraber üzerine koyarak hep beraber gelişiyoruz. Daha iyi ve kaliteli olmak için çalışıyoruz. Daha agresif olmak için çalışıyoruz. Ama rakibimize de saygı duyuyoruz. Çünkü kulübümüz Avrupa'da ilerlemek istiyor ve Avrupa’da devam edebilmek ve kulübümüz için her şeyi yapmaya hazırız" cümlelerine yer verdi.

''KİMİN OYNAYIP OYNAMAMASI ÖNEMLİ DEĞİL''

Vincenzo Italiano, tek hedeflerinin gruba kalmak olduğunu da söyleyerek, "Ouattara kampa geç geldi. Geçen sene olan bir sakatlığından dolayı da ilk başlarda tek başına çalıştı. Takımla beraber çalışmadı. Yavaş yavaş ama kendini göstermeye, gelişmeye ve yüzde 100'e ulaşmaya başladı. Onun pozisyonunda aynı zamanda Rıdvan var. Rıdvan çok güvenilebilir, aynı zamanda çok iyi bir oyuncu. O pozisyonda iki oyuncumuz var. Yasin'i de oraya adapte etmeye ve sokmaya çalışıyoruz. Gerçekten sol bek pozisyonu takımda bana en güven veren yerlerden biri. Çünkü orada çok kaliteli ayaklara sahibiz. Ouattara da genç bir arkadaş. Gruplara kaldığımız zaman, yani haftada üç maç yaptığımız zaman herkes oynayacak. O meşhur rotasyon konusu var ya, herkes o zaman oynamaya başlayacak ve süre alacak. Zaten şu ana kadar iki resmi maç yaptık ve o iki resmi maçta da takımın çoğu oynadı diyebilirim. Şu andaki tek odağımız ve hedefimiz Avrupa'da gruplara kalmak. Şu anda kimin oynayıp oynamaması önemli değil. Çünkü zaten gruplara kaldıktan sonra herkes işin içine dahil olacak. Herkes süre bulacak ve oynayacak" diye konuştu.