Manifest grubu yeni şarkı mı çıkardı? Manifest ''Rüya'' şarkısını dinle!

Müzik dünyasında genç yeteneklerin yükselişi hız kesmiyor! Altı kişilik pop ve DnB grubu Manifest, sahnede ve dijital platformlarda fırtına gibi esiyor. Peki, Manifest grubu yeni şarkı mı çıkardı? Manifest Rüya şarkısının sözleri nedir? Manifest 'Rüya' şarkısını dinlemek için haberimizde göz atın!

MANİFEST GRUBU YENİ ŞARKI MI ÇIKARDI?

Popüler müzik grubu Manifest, müzikseverleri heyecanlandıran yeni single'ı 'Rüya' ile dinleyiciyle buluştu. Altı kişiden oluşan grup, Esin Bahat, Hilal Yelekçi, Lidya Pınar, Mina Solak, Sueda Uluca ve Zeynep Oktay'dan oluşuyor. 'Rüya', Manifest'in önceki çalışmalarından farklı olarak pop ve DnB tınılarını bir araya getirirken, modern müzik anlayışını enerjik ve yenilikçi bir şekilde yansıtıyor.

Şarkının söz ve müziği Ateş Atilla imzasını taşırken, düzenlemesi Özcan Sayın (Justsayin) tarafından gerçekleştirildi. Yeni şarkı, grubun vokal performansını ön plana çıkarırken, dinleyiciyi hem duygusal hem de ritmik bir yolculuğa davet ediyor.

MANİFEST RÜYA ŞARKI DİNLE!

'Rüya', dinleyicilere sadece müzik değil, aynı zamanda görsel bir şölen sunuyor. Şarkının video klibi Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde hazırlandı ve ilk kez Winx Club iş birliği ile gerçek peri kostümleri kullanıldı. VFX teknolojisi sayesinde, grup üyeleri efsanevi Winx karakterlerine dönüştü.

Lidya: Stella

Mina: Bloom

Hilal: Aisha

Esin: Tecna

Sueda: Flora

Zeynep: Miusa

Klip, Manifest'in modern ve yaratıcı yaklaşımını global ölçekte sergilerken, hayranlara benzersiz bir deneyim sunuyor. İtalya'dan özel olarak getirilen kostümler, çekim sonrasında tekrar İtalya'daki Winx gala etkinliğinde kullanılmak üzere gönderildi.

Dinleyiciler, 'Rüya'yı tüm dijital müzik platformlarından dinleyebilir ve Manifest'in yenilikçi tarzını keşfedebilir.

MANİFEST RÜYA ŞARKI DİNLEMEK İÇİN TIKLA!

MANİFEST RÜYA ŞARKI SÖZLERİ

'Rüya' şarkısı, duygusal ve etkileyici sözleriyle de dikkat çekiyor. Şarkıda grup üyeleri duygularını güçlü bir şekilde aktarıyor:

Bölüm 1: Lidya

Sensiz, bak, ne mutluydum

Yapamıyorum, çok zor

Bıraktım senin gibi

Geri gelme, son bulsun

Ön Nakarat: Sueda, Hilal & Mina

Tekrar (Tekrar) bak istersen

Nasıl mutlu ol'caksan ol, yeter

Sessizce (Sessizce) kaybol, uzaklaş

Biz çoktan göklerde

Yoksun, hayallerin hep senin olsun

Nakarat: Lidya, Hilal & Birlikte

Rüyasında beni arıyormuş

Güçlüyüz ve bunu biliyorsun

Sen vazgeçtin bizden

Tek sen kaybettin cidden

Bölüm 2: Zeynep

İstedim seni yanımda başlarda

Artık hiç önemi yok

Bakıyorum da zor olmuş unutmak

Yüzümü görmen bile zor

Manifest, sözlerinde aşk, ayrılık ve güçlenme temalarını ön plana çıkarıyor. Şarkı, hem ritmi hem de sözleriyle geniş bir dinleyici kitlesine hitap ediyor.

MANİFEST GRUP ÜYELERİ KİMLER?

Manifest grubu, müzik dünyasında altı yetenekli gençten oluşuyor:

Lidya Pınar (21): Rus dili ve edebiyatı öğrencisi. Vokalleriyle dikkat çekiyor.

Hilal Yelekçi (23): İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencisi. Grup içindeki enerjik performansıyla öne çıkıyor.

Zeynep Oktay (23): Marmara Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencisi. Sahne duruşu ve vokal katkısıyla grubu tamamlıyor.

Mina Solak (24): Bilgi Üniversitesi Sanat ve Kültür Yönetimi mezunu. Dans ve vokal performansı ile grup içinde aktif rol alıyor.

Esin Bahat (24): Profesyonel dansçı. Sahne performanslarını güçlendiriyor ve görsellik katıyor.

Sueda Uluca (20): Özyeğin Üniversitesi İletişim Tasarımı öğrencisi. Grup içindeki enerjisi ve karakteriyle öne çıkıyor.

MANİFEST GRUBUNUN LİDERİ KİM?

Manifest'in belirlenmiş bir lideri yok. Tüm üyeler eşit bir şekilde grup dinamiğini oluşturuyor. Ancak her üye kendi alanında (vokal, dans veya sahne karizması) ön plana çıkıyor ve performansıyla grubun başarısına katkı sağlıyor.