Üye Girişi
Haberler

Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi?

Güncelleme:
Abone Ol

Yerli filmler arasında yer alan Mandıra Filozofu, televizyon ekranlarının sinema kuşağında yayınlanıyor. Mandıra Filozofu nerede çekildi sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Oyuncu kadrosu ve konusu ile dikkat çeken Mandıra Filozofu hangi yıl çekildi, ne zaman çekilmiştir? Rasim Öztekin'in de yer aldığı Mandıra Filozofu filmi konusu, oyuncuları... Peki, Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında çekildi?

Mandıra Filozofu nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Yönetmenliğini Müfit Can Saçıntı'nın yürüttüğü filmin senarist ve yapımcılığını ise Birol Güven üstleniyor. Başrollerinde ise Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel'in yer aldığı Mandıra Filozofu nerede çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında çekildi? Mandıra Filozofu kaç yılında, ne zaman çekilmiştir?

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU

Mustafa Ali'nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla'nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali'nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul'dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

Birol Güven'in senaryosunu yazıp Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı filmin başrollerini Müfit Can Saçıntı ve Rasim Öztekin paylaşıyor.

Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi?

MANDIRA FİLOZOFU OYUNCULARI

  • Müfit Can Saçıntı - Mustafa Ali
  • Rasim Öztekin - Cavit
  • Ayda Aksel - Güliz
  • Gülnihal Demir - Gülfidan
  • Kemal Kuruçay - Emlakçı
  • Eser Eyüboğlu - Şükrü
  • Hakan Bulut - Halil İbrahim
  • Ahu Sungur - Selin
  • Begüm Öner - Gülşah

MANDIRA FİLOZOFU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oyuncularıyla dikkat çeken yerli film Mandıra Filozofu'nun çekim yeri merak ediliyor. Filmin çekimleri Bodrum Çökertme Köyü'nde gerçekleşmiştir.

Mandıra Filozofu'nun çekildiği bölge yangında kül olmuştu

Türkiye, orman yangınlarına ağlarken, yangınların söndüğü yerlerden gelen acı manzaralar da görenlerin yüreğini sızlatıyor. Manavgat'ın ardından Bodrum ve Marmaris'teki yangınları büyük hasara neden oldu. Yangınlardan ciddi oranda etkilenen illerimiz arasında yer alan Muğla'dan gelen son görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

FİLMİN ÇEKİLDİĞİ KOY KÜLE DÖNDÜ

Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Jandarma ekipleri, mahallelerin tahliyesini sağladı.

Muğla'nın Milas ilçesinde film ve dizi çekimlerinin yapıldığı Çökertme Mahallesi de alevlere teslim oldu. Mandıra Filozofu filminin de çekildiği koy dün gece küle döndü.

2013 yılında çekilen Mandıra Filozofu filminin başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin, Ayda Aksel yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Müfit Can Saçıntı Rasim Öztekin İstanbul Haberler

Bakmadan Geçme

Hayrettin Güngör aday değil mi, Kahramanmaraş Ak Parti Hayrettin Güngör neden aday olmadı? Survivor eleme adayları kim, 18 Ocak Perşembe eleme potasına kimler var? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor kim elendi, 18 Ocak Perşembe Survivor kim gitti? 18 Ocak Survivor ödül oyununu kim kazandı, 18 Ocak Perşembe ödül ne? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 18 Ocak Perşembe Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! 19 Ocak Cuma Hutbesi yayınlandı! 19 Ocak Cuma Hutbesi tam metni! Diyanet 19 Ocak Cuma Hutbesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 18 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! Hudutsuz Sevda CANLI izle! Hudutsuz Sevda 16. Bölüm FOX TV CANLI izle! Sakla Beni CANLI İzle! Star TV Sakla Beni 12. Bölüm HD CANLI izleme linki! Mandıra Filozofu İstanbul filmi oyuncuları kim? Mandıra Filozofu İstanbul konusu, oyuncuları ve Mandıra Filozofu İstanbul özeti! Mandıra Filozofu İstanbul nerede çekildi? Mandıra Filozofu 1,2 ne zaman çekildi? Mandıra Filozofu hangi yılda, hangi şehirde, hangi köyde çekildi? AK Parti belediye başkan adayları tam liste! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı AK Parti adayları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title