Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks otomobille tehlikeli mavralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.
İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında sıra dışı anlar meydana geldi.
MÜŞTERİNİN MİLYONLUK ARACIYLA DRİFT ATTILAR
İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yapıp drift attı.
BİR DE KAMERAYA ALDILAR
Bu sırada diğer valenin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam