Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı

Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı Haber Videosunu İzle
Özel hastanede skandal görüntüler! Hastaya ait milyonluk araçla drift attı
Güncelleme:
İstanbul Maltepe'de özel bir hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks otomobille tehlikeli mavralar yaptı. Valelerden biri araçla drift atarken, diğeri yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

İstanbul'un Maltepe ilçesine bağlı Cevizli Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında sıra dışı anlar meydana geldi.

MÜŞTERİNİN MİLYONLUK ARACIYLA DRİFT ATTILAR

İddiaya göre, hastanenin otoparkında görevli 2 vale, müşteriye ait lüks bir otomobille otopark içinde tehlikeli manevralar yapıp drift attı.

Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

BİR DE KAMERAYA ALDILAR

Bu sırada diğer valenin ise yaşananları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldığı görüldü.

Maltepe'de özel hastanenin valeleri müşterinin otomobiliyle drift attı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
Yorumlar (3)

Marko Apostolidis:

kuran gittikçe saygısızlık artıyor.

Zeynep Şık:

Milyonluk araç derken? TL olarak mı?

RIZGAR:

Bu vale gibi tipleri ki hep c. evi kaçkını ekmek vermeyeceksin bu tiplere.

