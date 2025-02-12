MALATYA HAVA DURUMU: 12 Şubat Malatya hava durumu nasıl? Malatya 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava dalgası, Malatya'da da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 12 Şubat Çarşamba günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını kontrol ediyor. Peki, 12 Şubat Malatya'da hava durumu nasıl? Malatya'da kar var mı? İşte, detaylar…

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL?

Meteoroloji uzmanlarının değerlendirmelerine göre, Malatya'da 12 Şubat Çarşamba günü en düşük sıcaklık -1°C, en yüksek sıcaklık 5°C olacak. Gün içinde yer yer yağmur ve karla karışık yağmur bekleniyor. Akşam saatlerinde ise hava sıcaklıklarının daha da düşmesi ve buzlanma riskinin oluşması tahmin ediliyor. Vatandaşların don ve buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları ve gerekli tedbirleri almaları önem taşıyor.

MALATYA'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Malatya'da hava durumu nasıl