Malatya'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 24 Temmuz deprem ne zaman, nerede oldu?

Malatya'da deprem mi oldu? 24 Temmuz 2025 tarihli bu sarsıntının detayları hem AFAD hem de Kandilli Rasathanesi tarafından kamuoyuna açıklandı. " Malatya'da deprem mi oldu?" sorusunun yanıtı, sabah saatlerinde gelen resmi açıklamalarla netlik kazandı.Vatandaşlar, artçı sarsıntı ihtimaline karşı tedirginlik yaşarken, resmi kaynaklar gelişmeleri anbean paylaştı. Peki, Malatya'da deprem mi oldu? 24 Temmuz deprem ne zaman, nerede oldu?

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre, 24 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 06:40 sularında Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre depremin derinliği 10.2 kilometre olarak ölçüldü. Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise büyüklüğü 3.7 olarak kayıtlara geçti. Sarsıntı, Malatya merkez ve çevresinde hafif şekilde hissedildi. Depremin meydana geldiği Yeşilyurt ilçesinde herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı. Ancak sabah saatlerinde yaşanan bu sarsıntı, bölgedeki vatandaşları kısa süreliğine sokağa çıkardı.

ARTÇI SARSINTI OLACAK MI?

Yetkililer tarafından yapılan açıklamalarda, depremin ardından artçı sarsıntıların yaşanmasının mümkün olduğu ancak şimdilik herhangi bir riskin söz konusu olmadığı belirtildi. Bu durum, "Malatya'da deprem mi oldu?" sorusunun ardından "Artçı sarsıntı olacak mı?" endişesini de beraberinde getirdi.

Bölgede geçmiş yıllarda yaşanan depremler düşünüldüğünde, bu tarz sarsıntıların olağan olduğu ancak vatandaşların dikkatli ve hazırlıklı olması gerektiği vurgulandı. Uzmanlar, özellikle eski yapıların bulunduğu bölgelerde riskin daha yüksek olduğuna dikkat çekti.