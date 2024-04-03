Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Malatya'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 3 Nisan Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş depremleri sonrasında bölge adeta bir beşik gibi sallanırken, bir korkutan haber de Malatya'dan geldi.

MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) verilerine göre Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 13.9 kilometre derinlikte yaşanan sarsıntı Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş gibi illerde de hissedildi.