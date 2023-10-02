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Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?

Malatya'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, deprem verilerine göre Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika Malatya'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?