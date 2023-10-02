Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?
Malatya'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, deprem verilerine göre Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu soruları gündeme geliyor. Son Dakika Malatya'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu?
Malatya'da deprem mi oldu ve Malatya'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Muğla açıklarında deprem kaç şiddetinde meydana geldiği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Muğla açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Malatya'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 2 Ekim Malatya'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…
MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU?
Kandilli Rasathanesine göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde 3.8 şiddetinde deprem meydana geldi.
MALATYA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?
Malatya'da meydana gelen deprem saat 14:48'de gerçekleşti. Deprem 3.8 şiddetinde meydana geldi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) October 2, 2023
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) https://t.co/oacwvZgvZk
02.10.2023, 14:48:52 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 5.0 km #Kandilli