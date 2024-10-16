MALATYA'DA DEPREM! Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi?

Malatya'da, meydana gelen deprem nedeniyle okulların tatil olup olmadığı büyük bir merak konusu oldu. Veliler ve öğrenciler, eğitim hayatlarına devam edebilecekleri gün sayısını öğrenmek için güncel bilgileri araştırıyor. Peki, Malatya depreminde son durum ne? Okullar tatil mi edildi?

MALATYA DEPREMİNDE SON DURUM NE?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verirlerine göre, merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Saat 10.46'da kaydedilen sarsıntı yerin 10.07 kilometre derinliğinde oluştu. Deprem, başta Doğu Anadolu olma üzere Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da da birçok ilden hissedildi.

OKULLAR TATİL Mİ EDİLDİ?

Malatya Valisi Seddar Yavuz, A Haber'e yaptığı açıklamada, "Saha taramalarımız başladı şuan için olumsuz bir durum yok. Tüm eğitim kurumlarımız tahliye edildi eğitime 1 gün ara verildi." dedi.