Makyajlanan Mercedes-Benz B-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu

Mercedes-Benz'in kısa süre önce makyajladığı Sports Tourer modeli B-Serisi Türkiye'de satışa sunuldu.

Güncellenen tasarım ile LED farlar ve radyatör ızgarası, cam alanlara yumuşak bir geçiş yaparak B-Serisi'ne dinamik bir görünüm kazandırıyor. İki parçalı arka stop lambaları artık standart olarak LED teknolojisine sahip ve arkadan bakıldığında genişlik algısını güçlendiriyor. Aynı zamanda aerodinamiği de iyileştiren arka camın yan tarafındaki aero spoyler genişlik algısını ileri taşıyor. Güncel B-Serisi standart özel metalik renk seçeneği ile öne çıkıyor.

Teknolojik iç mekan

B-Serisi'nde kullanıcıları eğlence ve bilgilendirme için 10,25 inç olmak üzere standart olarak sunulan çift ekran karşılıyor. İki adet 10,25 inç ekrana sahip isteğe bağlı versiyon ise havada süzülen tek bir geniş ekran hissi uyandırıyor. Karakteristik Mercedes-Benz tasarım unsuru olan üç yuvarlak türbin görünümlü havalandırma çıkışı, uçak tasarımlarına gönderme yapıyor. Yeniden tasarlanan orta konsol, siyah panel görünümüyle yeni B-Serisi'nin teknolojik yönünü ortaya koyuyor. Yeni nesil direksiyon standart olarak napa deri ile sunuluyor.

İç mekana yönelik renk ve malzeme seçimleri ileri seviyede kişiselleştirmeye olanak tanıyor. Sunulan Progressive donanım versiyonunda siyah, siyah/macchiato ve yeni siyah/adaçayı yeşili renklerini içeren palet ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Ayrıca siyah veya bahia kahverengisi deri koltuklar da tercih edilebiliyor. Yıldız desenli yeni döşeme, iç mekanda heyecan verici bir vurgu oluşturuyor.

Öte yandan Mercedes-Benz, Ambition 2039 stratejisi ile 2039 yılından itibaren yeni binek otomobil ve hafif ticari araç filolarının tüm değer zinciri ve yaşam döngülerinin net karbon nötr olarak sunulması hedefini belirledi. Alınan önlemlerden biri geri dönüştürülen malzemelerin kullanımı. Bu doğrultuda, B-Serisi'nin tasarımında kullanılan malzemelerin bileşimi gözden geçirildi ve daha sürdürülebilir alternatifler için olasılıklar incelendi. Konforlu koltukların orta bölümünde yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden yapılan kumaşlar bulunuyor. ARTICO/MICROCUT koltuklarda bu oran koltuk yüzeyinde yüzde 65 ve altındaki malzemede yüzde 85'e kadar çıkıyor.

Daha da zengin donanım

Mercedes, zaman alan kişiselleştirme seçeneklerini kolaylaştırmak için donanım paketi mantığını bir kez daha önemli ölçüde değiştirdi. Yapılan bu değişiklikle birlikte sıklıkla birlikte sipariş edilen özellikler, artık gerçek tüketici davranışları değerlendirilerek ekipman paketlerinde toplanıyor. Ayrıca farklı fonksiyonel seçenekler de sunuluyor. Müşteriler; gövde rengi, döşeme, trim ve jant gibi seçeneklerle araçlarını daha önce de olduğu gibi kişiselleştirebiliyor.

Makyajlı B-Serisi'nin baz versiyonunda bile zengin bir donanım seviyesi sunuluyor. Geri görüş kamerası, bilgi-eğlence ekranları, USB paketi ve napa deri direksiyon ilk bakışta göze çarpan donanımlar. Progressive donanım seviyesinden itibaren; MULTIBEAM LED teknolojili farlar, bel destekli koltuk, Park Paketi, Ayna Paketi ve Easy Pack bagaj kapağı devreye giriyor.

Bilgi-Eğlence ve Destek sistemleri

B-Serisi'ndeki en güncel MBUX nesli için üç ekran stili yeniden tasarlanmış. Klasik tüm sürüş bilgilerini içeriyor, Sportif dinamik devir sayacıyla etkileyici bir görsellik sunuyor ve Yalın azaltılmış içerikleriyle sadelik getiriyor. Üç mod (Navigasyon, Destek, Servis) ve yedi renk seçeneği kişiselleştirilebilen bütünsel ve estetik bir deneyim yaratıyor. Merkezi ekran daha önce de olduğu gibi navigasyon, medya, telefon, araç gibi işlevleri sunuyor ve dokunmatik ekran olarak kullanılabiliyor.

Revize edilen telematik sistemi yeni tasarımı ve artan performansı ile etkiliyor. Kablosuz Apple Carplay veya Android Auto üzerinden akıllı telefonlarla bağlantı seçenekleri mevcut. Daha fazla bağlantı için de ek bir USB-C bağlantı noktası eklendi ve USB şarj gücü daha da artırılmış.

Hey Mercedes sesli asistanı, B-Serisi ile diyalog ve öğrenme konusunda daha da yetenekli hale geliyor. Örneğin, Hey Mercedes etkinleştirme kelimeleri olmadan da belirli eylemler tetiklenebiliyor. MBUX sesli asistan araç fonksiyonlarını açıklayabiliyor ve akıllı telefonunu bağlamak veya ilk yardım çantasını aramak üzere destek sağlıyor.

B-Serisi güvenlik yardımcıları açısından da güncellenmiş. Örneğin, Sürüş Destek Paketinin güncellenmesiyle, Aktif Direksiyon Kontrolü işlevi kullanılarak Şeritte Kalma Yardımcısının kontrolü kolaylaştırıldı. İsteğe bağlı Römork Manevra Yardımcısı, çekici araçtaki direksiyon açısını otomatik olarak ayarlayarak yeni B-Serisi ile geri manevrayı daha güvenli ve rahat bir sürece dönüştürüyor.

Elektrikli sürüş

B-Serisi'nin motor seçenekleri de güncellendi ve elektrikli hale getirildi. İlk hareket anı 48 voltluk entegre güç kaynağı ve 14 HP/10 kW ek güç ile destekleniyor. B-Serisi'ndeki yeni kayış tahrikli marş jeneratörü (RSG), konforu ve sürüş deneyimini önemli oranda iyileştiriyor. Çalıştırma anında geleneksel çözümlere kıyasla daha az titreşim ve daha az ses üretiyor. Ayrıca süzülme işlevi ile sabit hızda sürüş sırasında içten yanmalı motorun devreden çıkmasına olanak tanıyor. RSG ayrıca fren ve sabit hızda süzülme sırasında enerji geri kazanımı sağlıyor ve 12 voltluk dahili sistemi ve 48 voltluk bataryayı besliyor. Elde edilen enerji, içten yanmalı motoru destekleme ve hızlanma anında kullanılabiliyor.

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