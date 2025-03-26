Mahmut Tanal kimdir sorusuna verilecek en net yanıt, onun uzun yıllara dayanan hukuk ve siyaset kariyerinde gizlidir. İstanbul Milletvekilliği ile başladığı siyasi yolculuğunu, son seçimlerde Şanlıurfa Milletvekili olarak sürdüren Mahmut Tanal, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) bünyesinde önemli görevler üstlenmiştir. Peki, Mahmut Tanal kimdir? Mahmut Tanal kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

MAHMUT TANAL KİMDİR?

Mahmut Tanal, 1 Ocak 1961 tarihinde Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Bahçecik köyünde doğmuştur. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra serbest avukat olarak çalışmıştır. Ayrıca, Bahçeşehir ve Okan Üniversitelerinde Siyaset Okulu programlarına katılarak sertifikalar almıştır. Atatürkçü Düşünce Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Türk Ceza Hukukçuları Derneği ve Tüketiciyi Koruma Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarında üyelikleri bulunmaktadır.

MAHMUT TANAL KAÇ YAŞINDA?

2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) başlamış ve 2011 yılından itibaren 24., 25., 26. ve 27. dönemlerde İstanbul Milletvekili olarak görev yapmıştır. 2023 seçimlerinde ise Şanlıurfa Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Orta düzeyde Almanca bilen Tanal, bekâr olup iki çocuk babasıdır.