Mahmud Abbas, İran'ı kınadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede İran savaşına ilişkin gelişmeler ve bölgedeki son durum ele alındı.

İRAN'IN SALDIRILARINI KINADI

Filistin Yönetimi'nden yapılan açıklamada Abbas'ın komşu Arap ülkelerine yönelik son İran saldırılarını kınadığını vurguladığı belirtildi. Abbas ayrıca Suudi Arabistan'ın Filistin halkına verdiği destek nedeniyle Veliaht Prens Muhammed bin Selman'a teşekkür etti.

HAMAS'A SERT SÖZLER SARF ETMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl işgal altındaki Batı Şeria'da bir toplantı düzenleyen Abbas, öfkeli bir tonda konuşarak Hamas'tan "köpeğin oğulları" diye bahsetmişti. Hamas Siyasi Büro Üyesi Besim Naim de Abbas'ın "kendi halkının önemli bir kısmına karşı aşağılayıcı bir dil kullanmasını" kınamıştı. Naim, "Abbas sürekli ve şüpheli şekilde, işgalcilerin suçlarından ve devam eden zulümden halkımızı sorumlu tutuyor" demişti.

BİR GÖRÜŞME DE MİÇOTAKİS İLE

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile de telefon görüşmesi yaptı. Yunanistan Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede İran, Lübnan ve genel olarak Orta Doğu'daki gelişmeler değerlendirildi. Miçotakis, bölgede gerilimin daha fazla tırmanmaması gerektiğini ifade ederken Batı Şeria'daki durumdan duyduğu endişeyi Abbas'a iletti. Ayrıca Gazze'ye insani yardım akışının kesintiye uğramaması için gerekli adımların atılması gerektiğini vurguladı.

