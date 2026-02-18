Mahkemeden Metin Akpınar'a 6 Milyon TL'lik tazminat şoku

Metin Akpınar'ın 1980'li yıllarda Suphiye Orancı ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiden dünyaya gelen ikiz kızlarından biri olan Duygu Nebioğlu'nun açtığı manevi tazminat davasında karar çıktı.

Nebioğlu'nun, babalık sorumluluğunun yerine getirilmediği gerekçesiyle açtığı davada mahkeme, 6 milyon TL manevi tazminata hükmetti. Kararın ardından itiraz yolunun açık olduğu belirtildi.

'EMSAL BİR KARAR ALINDI'

Karar sonrası açıklama yapan Nebioğlu, şunları söyledi:

"Yıllardır yaşadığım o üzüntü ve çocukluk yaralarıma sahip çıkma arzusundan ötürü bu kararı verdik ve verdiğimiz karar doğrultusunda da adaletin yerini bulduğunu düşünüyorum. Emsal bir karar alındı."

'BİR NEBZE SU SERPECEK'

Nebioğlu'nun avukatı Ahmet Furkan Uludağ ise daha önce babalık davasını kazandıklarını hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"En azından Duygu'nun bu yıkımına bir nebze su serpecek tazminat talepli bir dava açtık. Davamızda birçok tanık dinlendi. Mahkemece emsal nitelikte bir karar verildi. Duygu'ya talebimiz doğrultusunda 6 milyon TL manevi tazminata hükmedildi. İnşallah bu karar, çektiği acılara bir nebze su serpmiş olur."

Mahkemenin verdiği kararın, benzer davalar açısından da dikkat çekici bir emsal niteliği taşıdığı değerlendiriliyor.