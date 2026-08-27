Maden işçileri 17 gündür sürdürdükleri eylemi sonlandırdı: İlk taksit hesaplara yatırıldı

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Maden ve Eti Maden’de çalışan işçiler, maaş, tazminat ve diğer haklarının ödenmesi talebiyle Ankara’da başlattıkları eylemden sonuç aldı.

İLK TAKSİT HESAPLARA YATIRILDI, EYLEM SONLANDIRILDI

Günlerdir süren mücadelenin ardından işçilerin alacaklarına karşılık yapılacak ödemelerin ilk bölümü hesaplara geçti. Bağımsız Maden-İş Sendikası da ödeme sonrası Ankara’daki eylemi sonlandırdı. Kararın duyurulmasıyla birlikte madenciler, “Zafer direnen emekçinin oldu” sloganlarıyla direnişin kazanımla sonuçlanmasını kutladı.

ÖDEMELER 42 GÜNDE TAMAMLANACAK

İşçilerin tüm alacaklarının tek seferde ödenmesi yerine 42 günlük süreçte dört taksit halinde karşılanması konusunda anlaşmaya varıldı. İlk ödemenin ardından kalan tutarların da belirlenen takvim doğrultusunda işçilere aktarılması bekleniyor.

İşçilerin alacak miktarları ise kişiden kişiye değişiyor. Maaş ve tazminatların yanı sıra kullanılmayan izinler, diğer özlük hakları ve işten ayrılma durumları toplam tutarın farklılaşmasına neden oluyor.

DİRENİŞ POLİS MÜDAHALELERİNE RAĞMEN SÜRDÜ

Alacaklarının ödenmemesi üzerine eyleme başlayan madenciler, direnişlerini Ankara’ya taşıyarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde bekleyişe geçmişti. 17 gün boyunca sürdürülen eylemlerde zaman zaman polis müdahalesiyle karşılaşan işçiler, daha sonra işveren temsilcileriyle görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin ardından ödeme sürecinin başlatılması konusunda anlaşma sağlandı.

SENDİKADAN TUTUKLU YÖNETİCİLERE VURGU

İlk taksitlerin yatırılmasının ardından sendika adına açıklama yapan Bağımsız Maden-İş Sendikası Avukatı Mürsel Ünder, direnişin sonuçlanmasında tutuklu Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır ile Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu’nun da payı bulunduğunu söyledi.

İşçilerin uzun süren mücadelesinin ardından ilk ödemenin yapılmasının önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.