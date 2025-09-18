Mabel Matiz'in Perperişan şarkısına erişim engeli mi geldi? Perperişan'a erişim engeli neden geldi?

Son dönemin en çok konuşulan sanatçılarından Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısına erişim engeli getirildiği iddiası, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özellikle dijital platformlarda şarkının bazı bağlantılar üzerinden açılmaması, "Erişim engeli mi geldi?" sorularını beraberinde getirdi. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

PERPERİŞAN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ Mİ GELDİ?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mabel Matiz'in "Perperişan" adlı şarkısına erişim engeli getirilmesi talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.

Bakanlığın dilekçesinde, şarkının içeriğinin aile kurumunu zedeleyebileceği, çocukların ve gençlerin zihinsel gelişimine zarar verebileceği, kamu düzenini bozabileceği ve toplumsal infiale yol açabileceği belirtildi.

Ayrıca, CİMER aracılığıyla yapılan vatandaş başvurularında şarkı sözlerinin "Türk ailesinin örf ve adetlerine aykırı" olduğu yönünde şikayetlerin iletildiği kaydedildi. Talep edilen kararın uygulanması için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirimde bulunulması istendi.

PERPERİŞAN ŞARKISINA ERİŞİM ENGELİ NEDEN GELDİ?

MABEL MATİZ KİMDİR?

Mabel Matiz, gerçek adıyla Fatih Karaca, 31 Ağustos 1985 tarihinde Mersin'in Erdemli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Hem şarkıcı, söz yazarı hem de diş hekimi olan Mabel Matiz, Türk pop müziğine getirdiği özgün tarzıyla tanınmaktadır.

Sanatçı ismini, roman karakteri Mabel (Kumral Ada Mavi Tuna – Buket Uzuner) ve Antik Yunanca'da "sarhoş" ya da "çılgın" anlamına gelen Matiz kelimelerinden esinlenerek oluşturmuştur.

İlk albümü olan "Mabel Matiz" 2011 yılında yayımlandı. Ardından gelen "Yaşım Çocuk" (2013) ve "Gök Nerede" (2015) albümleriyle büyük çıkış yakaladı. 2018'de çıkan "Maya" albümü, hem eleştirmenlerden tam not aldı hem de dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Albümdeki "Fırtınadayım", "Sarmaşık", "Mendilimde Kırmızım Var" gibi parçalar uzun süre listelerde yer aldı.

PERPERİŞAN SÖZLERİ

"Canıma yetti belalı bekarlık

Yanmalı hangisine?

Ne yapıp etmeli, oğlanı sormalı

Bir koşu annesine

O bana gelmeli, tadıma varmalı

O cici toy bebe onun nesine?

Diyo' şeytan "üstüne atla da sal kuşu hanesine"

Yanıma yatmalı

Canım ister soysunlar beni

Onla bi' yastığa koysunlar

Perperişan bulsunlar beni

İster çarmıha gersinler

Hani ikimiz bi' gömlekte

Kalmaz bu muallakta

Kara sevdam, dönmek yok

İsterse topa koysunlar"