6 Şubat depremlerinde en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'da yerel seçimleri AK Parti'nin adayı Mehmet Öntürk yüzde 44,48 oyla kazandı. CHP'nin büyük tepkilere rağmen aday gösterdiği Lütfü Savaş ise yüzde 44.05 oyla kaybetti. Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin eski Belediye Başkanı Lüftü Savaş'ın seçim çalışmaları için tefeciden 32 bin TL para aldığı ortaya çıktı. Peki, Lütfü Savaş Seçim çalışmaları için tefeciden para mı aldı? Açıklama yapıldı mı?

LÜTFÜ SAVAŞ TEFECİDEN PARA MI ALDI?

Seçim sonrası Hatay Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, "15 gün önce seçim çalışmaları için bir tefeciden 32 milyon TL para almışlar. Bunların hepsini belgeledik ve detaylarıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Belgeleri tek tek inceliyoruz. Artık bu aile şirketi devri sona erdi" dedi.

KONU İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILDI MI?

Başkan Öntürk'ün bahsettiği belgeler ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Hatay'da kendini iş insanı olarak tanınan bir kişi, Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne "İmar harcı bedeli" olarak 8-13 Şubat tarihleri arasında 9 milyon 800 bin, 8 milyon, 9 milyon 200 bin ve 5 milyon olmak üzere 4 ayrı para transferiyle toplam 32 milyon TL havale yaptı.

32 milyon TL'yi Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne gönderen kişi daha sonra bu paraları yanlışlıkla gönderdiğini iddia ederek paraları belediyeden geri istedi. Parayı gönderen kişi 15 Şubat'ta "Aşağıda tarih, miktar ve açıklamalarla belirttiğim sehven hesabınıza imar harcı bedeli olarak yatırılan toplam 32 milyon TL'nin iadesini talep ediyorum" şeklinde yazı gönderdi.

TEFECİDEN ALINAN PARA NE OLDU?

Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, parayı 29 Şubat'ta iade etti. Paranın faizinin ise asfalt çalışması yapan müteahhit firmalara ödettirildiği iddia edildi.