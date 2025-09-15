Hatay'ın son yıllarda Türkiye siyasetindeki en dikkat çeken isimlerinden biri olan Doç. Dr. Lütfü Savaş, sadece bir hekim ya da bir belediye başkanı değil; aynı zamanda Türk siyasi hayatında da dikkat çeken bir figürdür. Peki, Lütfü Savaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? Lütfü Savaş hangi partiden? İşte detaylar...

LÜTFÜ SAVAŞ KİMDİR?

Doç. Dr. Lütfü Savaş, 23 Mart 1965 tarihinde Hatay'ın Antakya ilçesinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarını Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçiren Savaş, eğitim hayatına burada başlamış, ilerleyen süreçte Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1990 yılında mezun olmuştur.

Tıp alanındaki kariyerine Türkiye'nin farklı illerinde doktor olarak görev alarak başlayan Lütfü Savaş, Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin kuruluş sürecinde aktif rol almıştır. Akademik kariyerine devam ederek 2007 yılında doçent unvanını almış, aynı üniversitede rektör danışmanlığı yapmıştır.

Ancak Savaş'ın hayatındaki en büyük dönüşüm, 2009 yılında siyasete atılmasıyla başladı. O tarihten bu yana hem Antakya hem de Hatay halkı için yürüttüğü projelerle, yerel yönetimde dikkat çeken bir isim haline geldi.

LÜTFÜ SAVAŞ KAÇ YAŞINDA?

Doğum tarihi 23 Mart 1965 olan Lütfü Savaş, 2025 yılı itibarıyla 60 yaşındadır. Bu yaşına rağmen hala aktif bir şekilde hem siyasi hem de sosyal alanda çalışmalarına devam etmektedir. Hem hekimlik hem akademik hem de siyasi kariyeri boyunca büyük tecrübeler edinmiş olan Savaş, yaşının getirdiği olgunlukla Hatay'ı yönetmeye devam etmektedir.

LÜTFÜ SAVAŞ NERELİ?

Lütfü Savaş, Hatay'ın Antakya ilçesinde doğmuş ve büyümüştür. Antakya'nın Havuzlar Mahallesi'nde geçen çocukluk ve gençlik yılları, onun şehre olan bağlılığını derinden etkilemiştir. Hem yerel halkın değerlerini bilen hem de bölgeye özgü kültürel yapıyı içselleştirmiş bir siyasetçi olarak, bu özelliklerini politik çizgisine de yansıtmıştır.

LÜTFÜ SAVAŞ HANGİ PARTİDEN?

Lütfü Savaş'ın siyasi kariyeri oldukça dikkat çekici dönüşümlere sahne olmuştur. İlk kez 2009 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi ( Ak Parti )'nden Antakya Belediye Başkanlığı için aday olmuş ve seçimleri kazanmıştır. Bu süreçte özellikle çevre düzenlemeleri ve Asi Nehri'nin temizliği gibi projeleriyle öne çıkmıştır.

Ancak 2014 yerel seçimleri öncesinde, AK Parti'nin Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için başka bir aday göstermesi üzerine, partiden ayrılmıştır. Aynı yıl Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle CHP saflarına katılan Savaş, seçimleri kazanarak Hatay'ın ilk büyükşehir belediye başkanı olmuştur.

2025 yılı itibarıyla Lütfü Savaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesidir ve siyasi kariyerine bu parti çatısı altında devam etmektedir.

LÜTFÜ SAVAŞ NE DOKTORU?

Lütfü Savaş, tıp eğitimi almış bir hekimdir. 1990 yılında Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Savaş, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji alanında uzmanlaşmıştır. Tıp kariyeri boyunca Türkiye'nin çeşitli illerinde hekim olarak görev almış, daha sonra akademik alanda ilerleyerek Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyeliği yapmıştır.

2007 yılında doçent unvanını kazanan Savaş, aynı zamanda üniversitenin rektör danışmanlığı gibi idari görevlerde de bulunmuştur. Hekim kimliği, siyaset hayatında özellikle sağlıkla ilgili projelerde onu ön plana çıkarmıştır.