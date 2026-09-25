Logo Yazılım’dan yeni nesil kurumsal uygulama yazılımı deneyimi

Logo Yazılım işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünü desteklemeyi sürdürürken, hayata geçirdiği yeni çözüm mimarisiyle daha yalın ve bütünleşik bir deneyim sunmayı hedefliyor. Çözümleri iki ana kategoride işletmelerde buluşturan Logo Yazılım, Logo Cloud ile yenilenen altyapısı ve tasarımı sayesinde gelişmiş bir bulut deneyimi sunuyor. Logo Edge ise on-premise çözümlerin bulut servislerle zenginleştirilebildiği hibrit bir yapıyı işletmelerle buluşturuyor. Yeni nesil arayüz, yapay zekâ yetenekleri ve ek fonksiyonlarla geliştirilen çözümlere, yeni dönemde Logo dünyasının giriş kapısı niteliği taşıyan Logo Base platformu üzerinden erişiliyor. Logo Base üzerinden Logo Kimliği ile farklı Logo Yazılım çözümlerine tek noktadan giriş yapılabiliyor. Ürünler arası geçiş sayesinde kullanıcıların sahip oldukları tüm lisanslara tek merkezden ulaşılabiliyor.

Dinamik yapısıyla 42 yıldır sürekli güncel

Logo Grup CEO’su M. Buğra Koyuncu, “42 yıldır dönüşen teknolojileri ve iş dünyasının ihtiyaçlarını yakından takip ediyoruz. Her dönemde kendimizi yenileyerek teknoloji alanındaki gelişmeleri işletmeler için somut değere dönüştürmeye odaklandık. Yeni Logo Cloud ve Logo Edge çözümleri, bu yaklaşımımızın önemli bir yansıması. Bu yeniliklerin merkezinde öncelikle müşteri deneyimi yer alıyor. Yapay zekâ yetkinlikleriyle geliştirilmiş çözümlerimizi daha yalın ve kullanıcı dostu bir deneyim sunacak şekilde zenginleştirirken, daha bütünleşik bir yapıda bir araya getiriyoruz. Amacımız, Logo Yazılım’ı akıllı iş uygulamaları platformuna dönüştürürken, kullanıcılarımızın çözümlerimizle kurduğu etkileşimi daha fazla kolaylaştırmak” ifadelerini kullandı.

Bulut deneyimini zenginleştirmenin yanı sıra çözümlerinde hibrit çalışma modellerinin gerektirdiği esnekliği de sağladıklarını söyleyen Koyuncu, “Müşterilerimizden aldığımız geri bildirimleri çözümlerimizin gelişiminin önemli bir parçası olarak görüyoruz. Değişen iş yapış biçimlerine uyum sağlayacak yeni fonksiyonları sürekli olarak çözümlerimize entegre ediyoruz. Yeni Logo Cloud ve Edge ile yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz. Dinamik, öncü ve inovatif bakış açımızla ülkemiz ekonomisinin dijitalleşmesine ve işletmelerin geleceğe daha güçlü hazırlanmasına katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Yenilenen altyapısı ve tasarımıyla gelişmiş bir bulut deneyimi: Logo Cloud

Logo Yazılım’ın tamamen bulut tabanlı olan çözümleri, Logo Cloud altında bütünleşik bir şekilde konumlanıyor. Logo Cloud yeni nesil altyapısı, zengin fonksiyonları, kullanıcı deneyimi odaklı tasarımı ve gelişmiş entegrasyon yetenekleriyle işletmelerin ön muhasebeden ERP’ye (Kurumsal Kaynak Planlama) kadar ihtiyaçlarını karşılayarak dijital dönüşümüne güç katıyor.

Logo Cloud’un yeni nesil tasarımı, modern bir kullanıcı deneyimi yaklaşımıyla şekilleniyor. Sade ve fonksiyonel ekran yapıları, kullanıcıların ilk oturumdan itibaren servise hızla uyum sağlamasına yardımcı oluyor. Kayıtlara ait tüm bilgiler tek ekranda görüntülenip yönetilebiliyor; böylece tüm iş adımları bütünsel bir bakışla takip edilebiliyor.

Yapay zekâ destekli dijital danışman, Logo Cloud’un en yenilikçi bileşenlerinden birini oluşturuyor. Bu özellik, kullanıcının sistemle etkileşimini kolaylaştırmanın yanı sıra iş süreçlerine akıllı içgörüler de kazandırıyor. Yapay zekâ destekli dijital danışman, ürün kullanımına ait dokümanlara ve cevaplara da hızla ulaşmayı sağlıyor. Kullanıcılar yapay zekâ destekli dijital danışmana doğal dilde sorular yönelterek karmaşık raporlar hazırlamaya gerek kalmadan verilere erişebiliyor. Çözümün veri tabanı haritası üzerinden eğitilen yapay zekâ, bulutta yapılan sorguyu verileri kullanarak yanıtlıyor. Örneğin “Son üç ayda en çok satış yaptığım ürün hangisi?” gibi bir soru, saniyeler içinde rapor olarak sunuluyor.

Logo Cloud kapsamında sunulan yeni gelişmiş global arama fonksiyonu, ürün kapsamındaki tüm kayıt, işlem ve belgelere saniyeler içinde ulaşmayı mümkün kılıyor. Bu sayede kullanıcılar bilgiye ulaşmak için arayüzde dolaşmak yerine, doğrudan işlem odaklı ilerleyebiliyor.

Logo Cloud tarafında yeni nesil özellikler ilk aşamada, dijital dönüşüm yolculuğunda güçlü bir başlangıç sunan Logo Cloud Lite ile devreye alınıyor. Logo Cloud’un ilk aşamasını oluşturan Logo Cloud Lite, küçük ölçekli işletmelerin ihtiyaç duyduğu temel fonksiyonları yeni nesil özelliklerle bir araya getiriyor. Bulutun hız ve esnekliğini günlük iş süreçlerine taşıyarak ön muhasebe süreçlerini sade, hızlı ve akıllı şekilde yönetmeyi sağlıyor.

Logo Cloud ile birlikte yenilenen mobil uygulamayla kullanıcılar her an, her yerden sisteme erişebiliyor ve kritik iş süreçlerini mobil cihazlarından yönetebiliyor. Bu sayede işletmeler, ofis dışında da operasyonlarını kesintisiz şekilde sürdürebiliyor. Gerçek zamanlı veri akışı, karar alma süreçlerini hızlandırırken, mobil erişim sayesinde işin sürekliliği her koşulda korunuyor.

Hibrit dünyanın ihtiyaçlarına güçlü bir cevap: Logo Edge

Logo Edge ile Logo Yazılım’ın on-premise çözümleri, artık bulut servislerle zenginleştirilebilen hibrit bir yapıya kavuşuyor. ERP başta olmak üzere Depo Yönetiminden (WMS) Müşteri İlişkileri Yönetimine (CRM), Saha Satış Yönetiminden Veri Analitiği ve İnsan Kaynakları Yönetimine kadar çözümlerin kurulum süreçleri daha yalın hale geliyor. Yeni nesil kullanıcı deneyimine, yeni teknolojilere ve entegrasyonlara uyumlu bir yapı kuruluyor. PaaS altyapısı sayesinde Logo Edge, entegre analitik web dashboard servisi, online teklif toplama ve yapay zekâ destekli dijital asistan özellikleriyle birlikte sunuluyor.

Logo Yazılım’ın Tiger ve Netsis ERP ürün grupları ile j-Platform ürünü artık Logo Edge çatısı altında farklı seriler hâlinde sunuluyor. ERP çözümleri işletme büyüklüğü ve ihtiyaçlarına göre Logo Edge T-Series, Logo Edge N-Series ve Logo Edge J-Series olarak farklı paket yapılarıyla kullanıcılarla buluşuyor.

Zaman baskısının yoğun yaşandığı ve azami dikkat gerektiren süreçlerden biri olan satın alma, Logo Edge’de sunulan online teklif toplama ve satın alma fonksiyonuyla kolaylaşıyor. Sistemde kayıtlı olan tedarikçilere teklif taleplerinin ve formların e-posta yoluyla gönderilmesi, bu formlar üzerinden tekliflerin toplanması ve tek ekrandan karşılaştırılarak uygun görülen tekliflerin siparişe dönüştürülmesi doğrudan Logo Edge üzerinden online yapılıyor.

Logo Edge’in lisanslamasında kullanıcı kimliğine bağlı (named user) modele geçilmesi, ERP’ye erişimin artık aynı anda giriş yapan kullanıcı sayısına veya cihaz sayısına göre değil, her bir kullanıcı için tanımlanan lisans üzerinden yönetilmesi anlamına geliyor. KVKK gibi regülasyonlara tam uyum ve denetlenebilirlik sağlayan bu lisanslama modeli sayesinde, Logo Kimliği ile sisteme tanımlanmış gerçek kullanıcılar şeffaf, öngörülebilir ve ölçeklenebilir şekilde yönetilebiliyor.

Logo Edge, arayüz ve ekran tasarımlarıyla da yeni nesil bir deneyim oluşturuyor. Günümüz kullanıcılarının beklentileri doğrultusunda hazırlanan daha yalın ve modern tasarım, ekran alanını maksimum verimle kullanmayı sağlıyor. Ayrıca Logo Edge’in yenilenen mobil uygulaması da zamandan ve mekândan bağımsız erişim deneyimi sunuyor.

Logo dünyasına giriş kapısı: Logo Base

Tüm Logo Yazılım çözümlerine giriş için tek bir platform sunan Logo Base sayesinde kullanıcılar, ERP, WMS ve CRM’in de içinde bulunduğu lisans sahibi oldukları birçok çözüme tek Logo Kimliği üzerinden erişilebiliyor. Böylece uygulamalara giriş, kurulum ve uygulamalar arası geçiş kolaylaşıyor, kullanıcı verimliliği artıyor ve tüm çözümler ortak bir yapı altında bütünleşiyor. Her uygulama için ayrı kullanıcı adı ve şifre bilgisi oluşturmaya, saklamaya veya ayrı ayrı giriş yapmaya gerek kalmıyor.

Logo Base kurulum ve güncellemeleri de kolaylaştırıyor. Hesap Yöneticisi olarak tanımlanan firma yetkilisi, firmaya ait tüm Logo Yazılım lisanslarını görüntüleyebiliyor ve tek bir butona basarak istenen uygulamayı kurabiliyor. Lisans tanımlanan kullanıcılar Logo Kimliği üzerinden Logo Base’e girerek kurulumu ve güncellemesi yapılan tüm uygulamaları görebiliyor. İstedikleri uygulamayı tek tıkla çalıştırabiliyor ve farklı uygulamalar arasında tek tıkla geçiş yapabiliyor. Yapay zekâ destekli dijital danışman aracılığıyla Logo Base üzerinden ürünlere ilişkin videolu anlatımlara ve dokümanlara da rahatlıkla erişilebiliyor.

Logo Yazılım’ın yenilenen çözüm ailesi