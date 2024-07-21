Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?

Logan filmi oyuncuları kim? Efsaneleşen filmler arasında yer alan Logan'ın oyuncu kadrosu ve Wolverine karakteri büyük merak uyandırıyor. Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı. Logan: Wolverine filmi konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

LOGAN: WOLVERİNE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Logan: Wolverine filmi, 2017 yılında vizyona giren ve Wolverine karakterinin son filmi olarak çekilen bir yapım olarak merak ediliyor.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı niteliğindedir ve 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi olup, Wolverine üzerine çekilen toplamda 3. filmdir (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine karakterini canlandırdığı son film olma özelliğine sahiptir.

LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte geçen Logan filminde, Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuştur, süper yetenekleri de zayıflamaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan, tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kızın gelişi bu huzuru bozar. Kendisi gibi bir mutant olan Laura, peşindeki karanlık güçlerden korunmaya ihtiyaç duyar ve Logan, onu korumak zorunda kalır.

LOGAN: WOLVERİNE OYUNCU KADROSU

Hugh Jackman: Logan / Wolverine

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Dafne Keen: Laura Kinney / X-23

Boyd Holbrook: Donald Pierce

Stephen Merchant: Caliban

Elizabeth Rodriguez: Gabriela

Richard E. Grant: Dr. Zander Rice

Eriq La Salle: Will Munson

Elise Neal Kathryn Munson

Quincy Fouse Nate Munson

Al Coronel

Frank Gallegos

Rey Gallegos Rey

Krzysztof Soszynski Mohawk

Stephen Dunlevy Macon

Daniel Bernhardt Bone Breaker

Maureen Brennan

Jason Genao Rictor

Hannah Westerfield Rebecca

Bryant Tardy Bobby

Alison Fernandez Delilah

Parker Lovein Lizard Boy

Jimmy Gonzales

Dave Davis

Lennie Loftin Jackson

Mark Ashworth

James Handy

Bryce Romero

Phi Vu

Chester Rushing

Lauren Gros

Vanessa Cloke

Doris Morgado Maria

Katie Anne Mitchell

Lara Grice

James Moses Black

Nedal Yousef

Daniel Hernandez (II)

John Bernecker

Joe Nin Williams