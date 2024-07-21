Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?
Logan: Wolverine filmi, NOW Tv'de bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Logan Wolverine ne anlatıyor ve oyuncuları kimler soruları gündeme geliyor. Wolverine karakterinin son filmi olarak çekilen bir yapım olarak merak ediliyor. Diğer filmlerde olduğu gibi, bu filmde de Wolverine karakterini Hugh Jackman canlandırıyor. Peki, Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?
Logan filmi oyuncuları kim? Efsaneleşen filmler arasında yer alan Logan'ın oyuncu kadrosu ve Wolverine karakteri büyük merak uyandırıyor. Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı. Logan: Wolverine filmi konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…
LOGAN: WOLVERİNE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Logan: Wolverine filmi, 2017 yılında vizyona giren ve Wolverine karakterinin son filmi olarak çekilen bir yapım olarak merak ediliyor.
Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı niteliğindedir ve 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi olup, Wolverine üzerine çekilen toplamda 3. filmdir (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine karakterini canlandırdığı son film olma özelliğine sahiptir.
LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?
Yakın bir gelecekte geçen Logan filminde, Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuştur, süper yetenekleri de zayıflamaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan, tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kızın gelişi bu huzuru bozar. Kendisi gibi bir mutant olan Laura, peşindeki karanlık güçlerden korunmaya ihtiyaç duyar ve Logan, onu korumak zorunda kalır.
LOGAN: WOLVERİNE OYUNCU KADROSU
Hugh Jackman: Logan / Wolverine
Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X
Dafne Keen: Laura Kinney / X-23
Boyd Holbrook: Donald Pierce
Stephen Merchant: Caliban
Elizabeth Rodriguez: Gabriela
Richard E. Grant: Dr. Zander Rice
Eriq La Salle: Will Munson
Elise Neal Kathryn Munson
Quincy Fouse Nate Munson
Al Coronel
Frank Gallegos
Rey Gallegos Rey
Krzysztof Soszynski Mohawk
Stephen Dunlevy Macon
Daniel Bernhardt Bone Breaker
Maureen Brennan
Jason Genao Rictor
Hannah Westerfield Rebecca
Bryant Tardy Bobby
Alison Fernandez Delilah
Parker Lovein Lizard Boy
Jimmy Gonzales
Dave Davis
Lennie Loftin Jackson
Mark Ashworth
James Handy
Bryce Romero
Phi Vu
Chester Rushing
Lauren Gros
Vanessa Cloke
Doris Morgado Maria
Katie Anne Mitchell
Lara Grice
James Moses Black
Nedal Yousef
Daniel Hernandez (II)
John Bernecker
Joe Nin Williams