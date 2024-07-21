Üye Girişi
Haberler

Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Logan: Wolverine filmi, NOW Tv'de bu akşam seyircisi ile buluşuyor. Logan Wolverine ne anlatıyor ve oyuncuları kimler soruları gündeme geliyor. Wolverine karakterinin son filmi olarak çekilen bir yapım olarak merak ediliyor. Diğer filmlerde olduğu gibi, bu filmde de Wolverine karakterini Hugh Jackman canlandırıyor. Peki, Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?

Logan filmi oyuncuları kim? Efsaneleşen filmler arasında yer alan Logan'ın oyuncu kadrosu ve Wolverine karakteri büyük merak uyandırıyor. Logan: Wolverine, James Mangold tarafından yönetilen ve Marvel Comics'in kurgusal karakteri Wolverine'den uyarlanan bir Amerikan süper kahraman filmidir. X-Men film serisinin onuncu ve Wolverine karakterinin üçüncü ve son filmi olarak tasarlandı. Logan: Wolverine filmi konusu nedir? Detaylar haberimizdedir…

LOGAN: WOLVERİNE NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Logan: Wolverine filmi, 2017 yılında vizyona giren ve Wolverine karakterinin son filmi olarak çekilen bir yapım olarak merak ediliyor.

Logan filmi, orijinal Wolverine serisinin devamı niteliğindedir ve 2013'te gösterime giren The Wolverine filmiyle başlayan serinin 2. filmi olup, Wolverine üzerine çekilen toplamda 3. filmdir (X-Men Origins: Wolverine ve The Wolverine'in ardından). Bu film aynı zamanda Hugh Jackman'ın Wolverine karakterini canlandırdığı son film olma özelliğine sahiptir.

LOGAN: WOLVERİNE KONUSU NEDİR?

Yakın bir gelecekte geçen Logan filminde, Logan (Hugh Jackman) artık yaşlanmış ve yorulmuştur, süper yetenekleri de zayıflamaya başlamıştır. Alzheimer'ın etkisiyle unutkanlaşan Profesör X, yani Charles Xavier'i Meksika sınırına yakın bir yerde saklamaktadır. Logan, tüm dünyadan kaçmaya çalışsa da bir gün Laura Kinney (Dafne Keen) adlı küçük bir kızın gelişi bu huzuru bozar. Kendisi gibi bir mutant olan Laura, peşindeki karanlık güçlerden korunmaya ihtiyaç duyar ve Logan, onu korumak zorunda kalır.

Logan Wolverine ne anlatıyor? Logan filmi oyuncuları kim, kaç yılında çekildi?

LOGAN: WOLVERİNE OYUNCU KADROSU

Hugh Jackman: Logan / Wolverine

Patrick Stewart: Charles Xavier / Professor X

Dafne Keen: Laura Kinney / X-23

Boyd Holbrook: Donald Pierce

Stephen Merchant: Caliban

Elizabeth Rodriguez: Gabriela

Richard E. Grant: Dr. Zander Rice

Eriq La Salle: Will Munson

Elise Neal Kathryn Munson

Quincy Fouse Nate Munson

Al Coronel

Frank Gallegos

Rey Gallegos Rey

Krzysztof Soszynski Mohawk

Stephen Dunlevy Macon

Daniel Bernhardt Bone Breaker

Maureen Brennan

Jason Genao Rictor

Hannah Westerfield Rebecca

Bryant Tardy Bobby

Alison Fernandez Delilah

Parker Lovein Lizard Boy

Jimmy Gonzales

Dave Davis

Lennie Loftin Jackson

Mark Ashworth

James Handy

Bryce Romero

Phi Vu

Chester Rushing

Lauren Gros

Vanessa Cloke

Doris Morgado Maria

Katie Anne Mitchell

Lara Grice

James Moses Black

Nedal Yousef

Daniel Hernandez (II)

John Bernecker

Joe Nin Williams

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Hugh Jackman NOW Gündem Sinema Kültür Sanat Haberler

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

Yarıştan çekilen Joe Biden, adaylık için yardımcısı Kamala Harris'i destekleyecek

 ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

ABD Başkanı Joe Biden adaylıktan çekildi

 Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

Özgür Özel'e Feyzioğlu'ndan yanıt: Ben ve büyükelçiliğimiz hiçbir partiyi karşılamadık

 Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu

Nevşehir Vali Yardımcısı'nın yeğenleri denizde boğuldu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title