Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne?

ÖSYM'nin düzenlediği KPSS ortaöğretim sınavına girenler aldıkları P94 puan türü ile birlikte, jandarma, uzman erbaş, gardiyan taban puanını araştırmaya başladı. Peki, Lise KPSS Ortaöğretim P94 puan türü ile asker, jandarma, astsubay, uzman erbaş olunur mu, nasıl olunur, şartları ne?

LİSE KPSS ORTAÖĞRETİM P94 PUAN TÜRÜ İLE ASKER, JANDARMA, ASTSUBAY, UZMAN ERBAŞ OLUNUR MU?

KPSS P94 puan türü ile alım yapan kurumların başında Jandarma Genel Komutanlığı geliyor. Jandarma ve uzman erbaş olmak isteyen adaylar, 2024 güncel taban ve tavan puanlarını araştırıyor. Jandarma Genel Komutanlığı, yayınladığı son ilanda KPSS ortaöğretim taban puanını 50 olarak açıklamıştı. Jandarma Genel Komutanlığı, 2023 yılı için 7 bin 500 sözleşmeli uzman erbaş alınacağını açıklamıştı. Ayrıca 6.605 jandarma alımının yapılacağını da duyurmuştu. TSK Jandarma Genel Komutanlığı'nın yeni personel alımı ilanları yayınlaması halinde güncel şartlar açıklanacaktır.

Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2023 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

1) Ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan ortaöğretim(lise), ön lisans ve lisans mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2020-2021 yılına ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir.

2) Mesleki nitelikli branşlara başvuracak ilköğretim (ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2022) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2003 (dahil) - 01 Ocak 1995 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak.