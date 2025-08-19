Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), KPSS Ortaöğretim ve Önlisans oturumlarını en son 2024 yılında gerçekleştirmişti. Geçtiğimiz yıl yeterli puanı alamayan adaylar ile bu yıl mezuniyet aşamasında olanlar, gözlerini 2025 yılında yapılacak KPSS oturumlarına çevirmiş durumda. Yeni sınav dönemine hazırlanan adaylar, başvuru süreci ve sınav takvimiyle ilgili güncel gelişmeleri yakından takip ediyor. Lise KPSS ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor. Lise KPSS ne zaman? 2025 KPSS Ortaöğretim sınavı yapılacak mı?

2025 KPSS LİSE SINAVI NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik olan ortaöğretim oturumları, genellikle iki yılda bir düzenlenmektedir. Bu kapsamda, 2025 yılında KPSS Ortaöğretim oturumu yapılmayacak olup, sınavın bir sonraki düzenlenme tarihi 2026 olarak belirlenmiştir. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), bu sınav takvimiyle adayların hazırlık süreçlerini daha sağlıklı planlamalarını amaçlamaktadır. Dolayısıyla lise mezunu kamu personeli adayları, 2025 yılında KPSS ortaöğretim sınavına giremeyecek ve bu oturuma katılmak isteyenler 2026'yı beklemek durumunda kalacaklar. Bu gelişme, mezunlar ve iş arayanlar tarafından yakından takip edilmekte olup, Ösym'nin resmi duyuruları ve takvimleri adayların öncelikli bilgi kaynakları arasında yer almaya devam ediyor.

KPSS NEDİR?

Kamu kurum ve kuruluşlarının belirli kadro ve pozisyonlarına personel alımları, "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" kapsamında ÖSYM tarafından gerçekleştirilen yerleştirme işlemleri ile yapılmaktadır. Söz konusu Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atanacak pozisyonlar A Grubu ve B Grubu Kadrolar olarak iki kategoriye ayrılmıştır. Bu sınıflandırma, atanacak kişilerin görev ve sorumluluk alanlarına göre farklı sınav ve atama prosedürlerinin uygulanmasını sağlamaktadır.

KPSS SINAVI KAÇ YILDA BİR YAPILIR?

Kamu personeli olmayı hedefleyen binlerce adayın merak ettiği KPSS sınavının düzenlenme sıklığı, sınava hazırlananlar için önemli bir bilgi kaynağı oluyor. Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), farklı eğitim seviyelerine göre değişmekle birlikte genel olarak belirli aralıklarla gerçekleştirilir. Ortaöğretim ve önlisans mezunları için KPSS oturumları genellikle iki yılda bir yapılırken, lisans mezunları için sınavlar genellikle her yıl düzenlenmektedir. Bu takvim, ÖSYM tarafından ilan edilen resmi duyurularla netleşir ve adaylar sınav tarihleri ile başvuru süreçlerini bu açıklamalara göre takip eder. KPSS'nin düzenli aralıklarla yapılması, adayların kamu sektöründe kariyer planlamalarını daha etkin yapmalarına olanak tanıyor.