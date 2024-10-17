Liam Payne kimdir? Liam Payne kaç yaşında, nereli?

Liam Payne'in kim olduğu merak ediliyor. Genç yaşta müzik kariyerine adım atan Payne, kısa sürede büyük başarılar elde ederek geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Özellikle One Direction grubuyla dünya çapında ün kazanan Payne, solo kariyerinde de adından sıkça söz ettirdi. Peki, Liam Payne kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Liam Payne'in hayatı ve kariyeriyle ilgili merak edilen tüm detaylar...

LIAM PAYNE KİMDİR?

Liam James Payne (29 Ağustos 1993 - 16 Ekim 2024), One Direction pop erkek grubunun bir üyesi olarak ün kazanan İngiliz şarkıcıydı. Payne, 2008'de The X Factor yarışması için seçmelere katılarak müzik dünyasına adım attı, ancak ilk katılımında elendi. 2010'da tekrar seçmelere katıldı ve dört erkekle birlikte One Direction'ı kurarak tüm zamanların en çok satan erkek gruplarından birinin üyesi oldu. Bu başarıyla müzik kariyerine yön veren Payne, "Big Payno" ve "Payno" takma adlarıyla, hem kendi grubunun hem de Cheryl gibi sanatçıların şarkılarına remixler yaparak prodüktörlük de yaptı.

One Direction'ın 2015'te ara vermesinin ardından Payne, Kuzey Amerika'da Republic Records ile bir solo kayıt sözleşmesi imzaladı. Mayıs 2017'de "Strip That Down" single'ı ile solo kariyerine başladı ve şarkı İngiltere Single Listesi'nde üç numaraya, ABD Billboard Hot 100'de ise on numaraya kadar yükseldi. Her iki ülkede de platin sertifikası aldı. İlk solo albümü LP1, Aralık 2019'da piyasaya çıktı. One Direction'ın ara verdiği dönemde Payne, 18 milyondan fazla single sattı ve şarkıları 3,9 milyar kez dinlendi.

Maalesef, Payne 16 Ekim 2024'te Buenos Aires, Arjantin'deki Palermo semtinde bir otelin üçüncü kat balkonundan düşerek hayatını kaybetti. 31 yaşındaydı.