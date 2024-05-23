Liam Hemsworth kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

Liam Hemsworth, birçok filmde ve televizyon dizisinde yer aldı, bunlar arasında "The Dressmaker", "Independence Day: Resurgence" ve "Isn't It Romantic" bulunmaktadır. Oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla birçok hayran kazanmıştır.

LIAM HEMSWORTH BİYOGRAFİ

Liam Hemsworth, 13 Ocak 1990'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. Hemsworth ailesi, Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan küçük bir kasaba olan Leonards Hill'de yaşadı. Liam, iki erkek kardeşi Chris Hemsworth (Thor olarak tanınan aktör) ve Luke Hemsworth (Westworld dizisinde rol alan aktör) ile birlikte büyüdü.

Hemsworth, oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamadan önce yerel televizyon reklamlarında rol aldı. 2007 yılında Avustralya'da popüler olan "Neighbours" dizisinde rol alarak televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Amerika'ya taşındı ve Hollywood'da başarılı bir kariyer yapmak için çabaladı.

Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması, 2010 yılında "The Last Song" filminde Miley Cyrus ile başrolü paylaştığı zaman geldi. Bu film, gençler arasında büyük bir popülerlik kazandı ve Hemsworth'un yeteneklerini daha geniş bir kitleye gösterdi.

Ancak Hemsworth'u gerçek bir yıldız haline getiren, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan "The Hunger Games" serisindeki Gale Hawthorne rolü oldu. Bu seri, Hemsworth'u uluslararası bir yıldız haline getirdi ve ona Hollywood'da tanınmış bir oyuncu statüsü kazandırdı.

Liam Hemsworth, oyunculuk kariyerine devam ederken çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Kişisel hayatıyla da medyanın ilgisini çeken Hemsworth, 2018 yılında Miley Cyrus ile evlendi ancak 2019'da boşandılar. Hemsworth'un kariyeri, yetenekli bir aktör ve Hollywood'un önemli isimlerinden biri olarak devam etmektedir.

LIAM HEMSWORTH KARİYERİ

Liam Hemsworth'un kariyeri, genç yaşından itibaren hızla yükselen bir ivmeyle ilerledi. İlk adımlarını Avustralya'da yerel televizyon reklamlarında atmış olsa da uluslararası çapta tanınması, Hollywood'daki büyük projelerdeki rolleriyle gerçekleşti.