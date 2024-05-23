Liam Hemsworth kimdir? Nereli ve kaç yaşında?
Liam Hemsworth, 2007 yılında Avustralya dizisi "Neighbours"da rol alarak oyunculuk kariyerine adım attı. Ancak uluslararası çapta tanınması, "The Last Song" filminde Miley Cyrus ile başrolü paylaştığı zaman geldi. "The Hunger Games" serisindeki Gale Hawthorne rolüyle geniş kitlelere ulaştı ve bu film serisi onun Hollywood'da dikkat çekmesini sağladı. İşte Liam Hemsworth kimdir, nereli ve kaç yaşında sorusunun yanıtı…
Liam Hemsworth, birçok filmde ve televizyon dizisinde yer aldı, bunlar arasında "The Dressmaker", "Independence Day: Resurgence" ve "Isn't It Romantic" bulunmaktadır. Oyunculuk yeteneği ve karizmasıyla birçok hayran kazanmıştır.
LIAM HEMSWORTH BİYOGRAFİ
Liam Hemsworth, 13 Ocak 1990'da Avustralya'nın Melbourne şehrinde doğdu. Hemsworth ailesi, Avustralya'nın Victoria eyaletinde bulunan küçük bir kasaba olan Leonards Hill'de yaşadı. Liam, iki erkek kardeşi Chris Hemsworth (Thor olarak tanınan aktör) ve Luke Hemsworth (Westworld dizisinde rol alan aktör) ile birlikte büyüdü.
Hemsworth, oyunculuk kariyerine genç yaşta başlamadan önce yerel televizyon reklamlarında rol aldı. 2007 yılında Avustralya'da popüler olan "Neighbours" dizisinde rol alarak televizyon dünyasına adım attı. Daha sonra Amerika'ya taşındı ve Hollywood'da başarılı bir kariyer yapmak için çabaladı.
Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınması, 2010 yılında "The Last Song" filminde Miley Cyrus ile başrolü paylaştığı zaman geldi. Bu film, gençler arasında büyük bir popülerlik kazandı ve Hemsworth'un yeteneklerini daha geniş bir kitleye gösterdi.
Ancak Hemsworth'u gerçek bir yıldız haline getiren, Suzanne Collins'in aynı adlı romanından uyarlanan "The Hunger Games" serisindeki Gale Hawthorne rolü oldu. Bu seri, Hemsworth'u uluslararası bir yıldız haline getirdi ve ona Hollywood'da tanınmış bir oyuncu statüsü kazandırdı.
Liam Hemsworth, oyunculuk kariyerine devam ederken çeşitli filmlerde ve televizyon dizilerinde rol aldı. Kişisel hayatıyla da medyanın ilgisini çeken Hemsworth, 2018 yılında Miley Cyrus ile evlendi ancak 2019'da boşandılar. Hemsworth'un kariyeri, yetenekli bir aktör ve Hollywood'un önemli isimlerinden biri olarak devam etmektedir.
LIAM HEMSWORTH KARİYERİ
Liam Hemsworth'un kariyeri, genç yaşından itibaren hızla yükselen bir ivmeyle ilerledi. İlk adımlarını Avustralya'da yerel televizyon reklamlarında atmış olsa da uluslararası çapta tanınması, Hollywood'daki büyük projelerdeki rolleriyle gerçekleşti.
- 2007 yılında Avustralya'nın popüler dizisi "Neighbours"da rol alarak profesyonel oyunculuk kariyerine başladı. Daha sonra Amerika'ya taşındı ve Hollywood'da daha geniş bir izleyici kitlesine ulaşmak için çalıştı.
- 2010 yılında "The Last Song" filminde Miley Cyrus ile başrolü paylaştı. Bu film, genç izleyiciler arasında büyük bir popülerlik kazandı ve Hemsworth'un uluslararası çapta tanınmasını sağladı.
- Ancak Hemsworth'un çıkışı, Suzanne Collins'in çok satan romanından uyarlanan "The Hunger Games" serisindeki Gale Hawthorne rolüyle oldu. Bu film serisi, Hemsworth'u Hollywood'un önde gelen genç yıldızlarından biri haline getirdi ve ona uluslararası alanda büyük bir hayran kitlesi kazandırdı.
- Hemsworth, "The Hunger Games" serisinin yanı sıra bir dizi filmde ve televizyon dizisinde de başarılı performanslar sergiledi. Bunlar arasında "The Dressmaker", "Independence Day: Resurgence" ve "Isn't It Romantic" gibi yapımlar yer alıyor.
- Kariyeri boyunca Hemsworth, yetenekli bir oyuncu olarak tanındı ve geniş bir hayran kitlesi tarafından sevildi. Hem oyunculuk yeteneğiyle hem de karizmasıyla dikkat çeken Hemsworth, Hollywood'da önemli bir yer edindi ve kariyerine başarıyla devam etmektedir.