LGS sonucu e-Devlet ile öğrenilir mi? 2025 MEB hangi liseye yerleştim nasıl öğrenebilirim?

"LGS sonucu e-Devlet ile öğrenilir mi?" sorusu doğrultusunda yapılan sorgulamalar, dijital kanalların ne kadar erişilebilir olduğunu bir kez daha gösteriyor. Öğrenciler için en kritik soru ise "Hangi liseye yerleştim nasıl öğrenebilirim?" oluyor. Özellikle tercih sürecinde yüksek puanlı okullara başvuran adaylar, sonuç ekranından okul adı, türü ve yerleştirme puanı gibi detaylara kolayca ulaşabiliyor. Peki, LGS sonucu e-Devlet ile öğrenilir mi? Hangi liseye yerleştim nasıl öğrenebilirim? İşte detaylar...

LGS SONUCU E-DEVLET İLE ÖĞRENİLİR Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı LGS yerleştirme takvimine göre 2025 LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü açıklanacak.

HANGİ LİSEYE YERLEŞTİĞİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

LGS sonucu e-Devlet ile öğrenilir. Öğrenciler turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak "Milli Eğitim Bakanlığı – Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonuçları" hizmeti üzerinden yerleştikleri okulu görebilirler. E-Devlet sisteminde öğrencilerin yerleştirildiği okulun adı, il ve ilçe bilgisi, okul türü (Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi vb.) gibi detaylar yer alıyor. Bu bilgiler "hangi liseye yerleştim nasıl öğrenebilirim?" sorusunun net cevabını veriyor.