LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 LGS sınavı saat kaçta bitiyor?

LGS sınavı ne zaman, saat kaçta? 2025 LGS sınavı saat kaçta bitiyor?
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2025 LGS sınav tarihi ve saati merak ediliyor. Liseye geçişte belirleyici olan bu önemli sınav, hem öğrenciler hem de veliler tarafından yakından izleniyor. Arama motorlarında en çok aratılanlar arasında "LGS ne zaman yapılacak?" ve "Sınav saati kaç?" soruları öne çıkıyor. Peki, LGS sınavı hangi gün, saat kaçta uygulanacak? İşte merak edilenler...

2025 LGS sınavı ne zaman yapılacak, saat kaçta başlayacak? Liseye geçiş sürecinde kritik öneme sahip olan sınav, öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişi, sınavın tarihi ve saatine dair detayları öğrenmek için arama motorlarına yöneliyor. Özellikle "LGS sınavı ne zaman?" ve "2025 LGS sınavı saat kaçta başlıyor?" soruları, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yerini aldı. Peki, LGS sınavı ne zaman? 2025 LGS sınavı saat kaçta? İşte, detaylar…

2025 LGS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 yılına ait Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı için geri sayım başladı. Ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin büyük bir heyecanla beklediği sınav, 15 Haziran 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Milyonlarca öğrenci ve veli, "2025 LGS sınavı ne zaman?" ve "LGS saat kaçta başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, LGS sınavı iki oturum halinde uygulanacak.

LGS sınavı ne zaman? 2025 LGS sınavı saat kaçta?LGS sınavı ne zaman

2025 LGS sınavının birinci oturumu saat 09:30'da başlayacak ve 75 dakika sürecek. Bu bölümde Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden toplam 50 soru yöneltilecek.

İkinci oturum ise saat 11:30'da başlayacak ve 80 dakika sürecek. Bu oturumda öğrencilere Matematik ve Fen Bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak.

Haberler.com / Meryem Türk - Gündem
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