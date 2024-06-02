LGS sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman açıklanacak 2024? MEB 2024 LGS cevap anahtarı!

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LGS SINAV SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2024?

2024 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 2 Haziran'da saat 09.30'da başlayıp tamamlanacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavın sona ermesinin ardından soruların ve cevap anahtarının açıklanması için harekete geçecektir. Pazar günü gerçekleştirilecek olan sınavın ikinci oturumunun sona ermesinden birkaç saat sonra, LGS soru ve cevaplarının MEB'in resmi internet sitesi üzerinden yayınlanması bekleniyor.

Öğrenciler ve veliler, sınav soruları ve cevap anahtarına MEB'in resmi web sitesinden erişebilirler. Ayrıca, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı da merak konusu. MEB tarafından yapılan duyuruya göre, 2 Haziran'da gerçekleşecek sınavın sonuçları 28 Haziran 2024 tarihinde öğrencilerin erişimine açılacak.

Bu nedenle, sınav soruları ve cevap anahtarları 2 Haziran günü sınavın tamamlanmasının ardından kısa bir süre içinde yayınlanacak, sınav sonuçları ise 28 Haziran 2024 tarihinde duyurulacaktır.