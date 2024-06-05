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LGS Fen sorusu iptal mi 2024?

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında düzenlenen sınav 2 Haziran Pazar günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan verilere göre LGS'ye bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci başvuru yaptı. Sınav sonrası LGS Fen sorusu iptal mi merak edildi.

2024 LGS Fen Bilgisi işçi sorusunun cevabı ne? LGS iptal edilen soru var mı? LGS sınavı 2 Haziran Pazar günü Türkiye genelinde düzenlendi. 1 milyondan fazla öğrencinin katıldığı sınav sonrasında ikinci oturumda adaylara yöneltilen Fen Bilgisi sorusu tartışma konusu oldu. Peki, LGS Fen sorusu iptal mi 2024?

LGS FEN SORUSU İPTAL Mİ?

u tahta, şekilde gösterilen konumdan belirli bir yüksekliğe en küçük kuvvetler uygulanarak çıkarılırken yapılan işlemde tahtanın sadece başlangıçta ve son durumda yatay dengede olduğu bilindiğine göre,

I. İşçiler ipi aynı anda çekmeye başlamıştır.

II. İşçilerin işlem boyunca çektikleri ipin uzunlukları birbirine eşittir.

III. İşçilerin başlangıçta ve son durumda ipe uyguladıkları kuvvet tahtanın ağırlığından küçüktür.

yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur?

A) Yalnız III

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

Cevap : C şıkkı

LGS iptal edilen soru yok. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri tarafından herhangi bir sorunun iptaline ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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